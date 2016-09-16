〈中部〉百貨湧入車潮 市府要求增特約停車場
2016-09-16
〔記者張菁雅／台中報導〕中秋連假開始，加上颱風遠離、百貨週年慶預購活動登場，台中大遠百、新光三越周邊道路，十五日湧現排隊進停車場的車潮。交通局表示，已要求兩家業者增加特約停車場、接駁服務，同時多管道提供停車資訊，以紓解交通壅塞情形。
台中大遠百在中秋連假期間舉辦週年慶預購活動，新光三越台中店則是運動樓層改裝後全新開幕，多家旗艦店推出優惠。因此，中秋連假首日，兩家百貨周邊的市政北七路、惠中路、台灣大道湧現車潮，相關單位也在路口擺放交通錐，進行交通管制及引導措施。不過，市政北七路與惠中路口禁止迴轉，並以交通錐引導車輛右轉，有些車輛仍趁無人管制時逕行迴轉。
交通局表示，已要求新光三越、大遠百實施交通維持計畫，除延續周邊道路管制措施、人力配置外，今年另要求業者，除原有市政大樓及市政公園兩處特約停車場，新光三越新增惠來停車場特約服務，並請業者增開惠來停車場接駁服務。
此外，交通局也要求兩家百貨公司於其官網、App建置停車場剩餘車位資訊，並製作周邊特約停車場訊息供民眾參考，同時在現場設置告示牌，以便民眾掌握交通管制情形，提前改道，避開車多路段。
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