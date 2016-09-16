〈中部〉國軍步槍意象圖 有人酸有人挺
2016-09-16
〔記者張菁雅／台中報導〕西屯區公所製作文宣品送給役男，一名役男上網貼文表示，面紙包裝印有國軍持步槍的圖案，但拿的槍竟是AK47，這是對岸、恐怖份子的標配步槍，公所卻連這種基本常識都不會，「仗還沒開始打，已經先輸一半」。
網友「dhe52512」十四日晚間在「批踢踢實業坊」指出，西屯區公所在他當兵前送了一些文具，其中面紙包裝印有國軍拿槍的圖案，拿的槍是AK47；而AK47是對岸、恐怖份子、非洲軍閥的標配步槍。「拜託幫幫忙，這種基本常識都不會，仗還沒開始打，已經先輸一半。」
但有些網友不贊成「dhe52512」的看法，紛紛留言表示，「AK不是恐怖份子專用，不要污名化它」、「你完全搞不清楚AK47的歷史定位」；也有人反問他︰「有看到你所謂的AK是由各行各業工具組成的嗎？」
西屯區長何國裕則表示，文宣品上的槍枝圖案是以掃把、扳手、書籍、螺絲起子、鐵鎚、公事包等工具組合而成，象徵國軍多元化，並未特別標示是何種槍枝，純粹是取步槍的意象。這批文宣品是在去年底發包給國內廠商製作，共三千份，之前都沒有民眾覺得不妥，他佩服這位網友看得很仔細，但這個圖案只是相似，不是套用AK47。
何國裕也說，這批文宣品還剩下一些，公所會繼續發送，未來若再製作類似文宣品，將考慮換成其他形式的槍枝。
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