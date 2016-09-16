〈中部〉畜牧補照回饋金 爭取有條件免繳
2016-09-16
〔記者張菁雅／台中報導〕繼台中工業區廠商爭取已開發工業區免繳山坡地開發利用回饋金，市議員張雅旻也為畜牧業者請命，並向市府提案，針對領有畜牧登記證的畜牧場，在補辦建築執照時，基於信賴保護原則，應免繳回饋金，以減輕農民負擔，提高補照意願。
張雅旻表示，台中市山坡地面積占全市七十二％，大部分農業設施及合法畜牧設施均位於平坦的山坡地範圍。今農民依法補辦建照時，建築面積五百平方公尺以上，得提送水土保持計畫及繳交山坡地開發利用回饋金；而台中市領有畜牧登記證的畜牧場建築面積均為五百平方公尺以上，回饋金動輒百萬元以上，農民負擔沉重，民怨甚深。
張雅旻強調，就信賴保護原則，政府已依「畜牧法」核發畜牧登記證，在核發登記證時，主管機關已就各相關法令審查合格，補辦建照只是補程序，取得畜牧登記證的畜牧設施若無開挖整地行為，建議水土保持計畫得以簡易水土保持計畫書取代，並免繳回饋金。
農業局長王俊雄表示，須補辦建照的畜牧設施多半是增建或要辦理繼承，而中央法規「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」於八十九年十一月實施，全國畜牧業者都面臨同樣問題，在該辦法實施前已存在的畜牧設施，該局將協助爭取免繳回饋金；而在該辦法施行後的案件，
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