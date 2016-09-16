| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉畜牧補照回饋金 爭取有條件免繳

2016-09-16

〔記者張菁雅／台中報導〕繼台中工業區廠商爭取已開發工業區免繳山坡地開發利用回饋金，市議員張雅旻也為畜牧業者請命，並向市府提案，針對領有畜牧登記證的畜牧場，在補辦建築執照時，基於信賴保護原則，應免繳回饋金，以減輕農民負擔，提高補照意願。

張雅旻表示，台中市山坡地面積占全市七十二％，大部分農業設施及合法畜牧設施均位於平坦的山坡地範圍。今農民依法補辦建照時，建築面積五百平方公尺以上，得提送水土保持計畫及繳交山坡地開發利用回饋金；而台中市領有畜牧登記證的畜牧場建築面積均為五百平方公尺以上，回饋金動輒百萬元以上，農民負擔沉重，民怨甚深。

張雅旻強調，就信賴保護原則，政府已依「畜牧法」核發畜牧登記證，在核發登記證時，主管機關已就各相關法令審查合格，補辦建照只是補程序，取得畜牧登記證的畜牧設施若無開挖整地行為，建議水土保持計畫得以簡易水土保持計畫書取代，並免繳回饋金。

農業局長王俊雄表示，須補辦建照的畜牧設施多半是增建或要辦理繼承，而中央法規「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」於八十九年十一月實施，全國畜牧業者都面臨同樣問題，在該辦法實施前已存在的畜牧設施，該局將協助爭取免繳回饋金；而在該辦法施行後的案件，

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
國軍步槍意象圖 有人酸有人挺

西屯區公所製作文宣品送給役男，一名役男上網貼文表示，面紙包裝印有國軍持步槍的圖案，但拿的槍竟是AK47，這是對岸、恐怖份子的標配步槍，公所卻…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：〈中部〉畜牧補照回饋金 爭取有條件免繳


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.