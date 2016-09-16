〈中部〉前立委鄭汝芬 捐2輛救護車

2016-09-16

〔記者陳冠備／埤頭報導〕前立委鄭汝芬關心南彰化醫療資源，得知在地消防分隊部分救護車設備老舊，大方捐出選舉補助金二○八萬元，並聯合彰化縣議會議長謝典霖及謝言信、謝林玉鶯文教基金會集資八百萬元，添購兩輛救護車給二林、埤頭消防分隊，每輛配備百萬等級自動心肺復甦機，把救護規格拉到最頂級。鄭汝芬表示，生命無價，能救到人就值得了。

彰化縣救護車去年出勤率達五萬兩千多次，平均每天出勤一四三次，二林、埤頭消防分隊轄區有四十四個村里，人口數約八萬多人，幅員遼闊，亟需新救護車加入就護；昨天鄭汝芬與議長謝典霖聯袂出席捐贈典禮，彰化縣長魏明谷與消防局長蕭嘉政等人代表接受捐贈。

魏明谷說，社會高齡化，到院前緊急救護工作也加速成長，消防局救護車平均每十分鐘就要出勤一次，使用率相當高，感謝鄭汝芬、謝典霖捐贈頂級救護車與自動心肺復甦機，讓救護行動如虎添翼，讓縣民的生命及健康獲得更大保障。

消防局說，自動心肺復甦機每分鐘可按壓一二○次，現場急救到送醫過程中，可能要按壓上千次，對消防員來說，體力與時間是最大考驗，現在南彰化終於有了最新的自動心肺復甦機，有助生命救援成功機率。

鄭汝芬說，莫蘭蒂颱風來襲，看到屏東消防隊救護車差點被海浪吞噬，讓人為他們捏一把冷汗，這次捐贈兩輛配備最新器材的救護車，就是希望讓救護人員能多搶救一些人回來，只要能救活任何一個人，都是值得。