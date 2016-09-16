〈中部〉中秋拜守護神 田間插土地公拐

2016-09-16

〔記者陳冠備／員林報導〕昨天是一年一度的中秋節，民間習俗要祭拜土地公，彰化鄉間田裡一早就可看到竹枝綁著金紙插著香的「土地公拐」，相傳是方便土地公在轄區巡視，也祈求土地公庇佑「好年冬」。

中秋節民間習俗要祭拜土地公，相傳這一天也是土地公得道日，土地公是農民的守護神，農民在這天對著田頭、田尾祭拜，再將金紙繫在芒草上插在田裡，作為手杖送給土地公，方便土地公巡視田間農作物，祈求豐收。

昨天一早，許多民眾湧入員林市大同路福和宮和東門天龍宮，信徒們準備應景的月餅、文旦供奉土地公；在郊外稻田中，「田頭土地公」也是香火不斷，農友一早即在田頭、田尾祭拜，並插上土地公拐。

張姓老農表示，插上土地公拐，是方便土地公出巡用，因為土地公老了，行動慢吞吞之故，另也象徵有「老土地」鎮守，那些害蟲不敢入侵。也有傳說是由小孩子將土地公拐插在田頭，小孩會較聰明伶俐。

土地公拐的作法很簡單，取長約一、二公尺的竹枝或茅草，上端以四方金、壽金，及三柱香綁上即可。