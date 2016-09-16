〈中部〉「土地公拐」祈護 金雞文化季揭幕

2016-09-16

〔記者謝介裕、陳鳳麗／綜合報導〕昨日是中秋節，南投縣竹山鎮紫南宮中秋節金雞文化季系列活動，在「土地公拐」敬天拜地儀式中揭開序幕，以隆重儀式祈求上蒼庇佑耕種順利、五穀豐收。

莫蘭蒂強颱並未對南投縣帶來重大災情，但許多活動都被迫延期，包括紫南宮金雞文化季系列活動之公益路跑送錢母、擲筊送金雞兩項活動，原訂昨日舉行，考量信眾安全，均延至十八日辦理。管理委員會人員昨手持大型「土地公拐」，帶領社區學童到田間祭拜，祈求老天爺保佑十八日的活動順利舉行，不要受到馬勒卡颱風影響再度延期。

紫南宮管理委員會副主委黃新吉指出，「土地公拐」在農業時代，是中秋節重要的習俗活動，農友將竹子剝開綁上紙錢與線香，插在田間周邊，除具祈求、答謝土地公庇佑外，也象徵該區域有土地公看管，邪魔不得入侵，來年可望有較好的收穫。

這項習俗漸被淡忘，為喚起大家的記憶，紫南宮今年特地製作二十支「土地公拐」，每支長約二點五公尺、寬約六十公分，帶小朋友一起參與，希望透過「土地公拐」向神明表達敬意與謝意。

虎山土地公廟 寫生比賽頒獎

草屯鎮虎山土地公廟昨除有信眾為土地公祝壽外，廟方也頒獎給日前寫生比賽得獎的小朋友，以文化活動來為土地公慶生。廟方準備紅湯圓、糖果等供品拜土地公，很多信眾帶著應景的柚子、月餅等來拜拜。頒獎典禮邀請在地縣議員簡峻庭、簡賜勝、鎮代會副主席沈玉貞，及立委馬文君服務處主任黃世榮等人，頒發獎狀、獎金給得獎的小朋友。