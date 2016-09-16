〈中部〉醫師上街 宣傳918拒燃煤電廠遊行
2016-09-16
〔記者劉曉欣／彰化報導〕放棄中秋節休假，彰化縣有一群傻瓜醫師竟然不「夯肉」（烤肉），還上宣傳車掃街，就是為了終結市區燃煤電廠繼續存在，號召全民參加「台化走，健康來」九一八大遊行！
「不只中秋節，九一六、九一七也都會上街頭掃街！」彰化縣醫療界聯盟理事長蔡志宏表示，醫師因為所學與工作，更知道燃煤空污對健康的嚴重性，才會讓這麼多位醫師願意站出來，在大家中秋連假休假時，願意穿上白袍，用醫學知識來號召全民，拿出勇氣一起上街頭。
台灣健康空氣聯盟理事長葉光芃，也是婦產科醫師的他說，選擇在中秋節掃街，就是要讓彰化市區不再有燃煤電廠，為了捍衛健康而走，「這是最有意義的中秋節！」
台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民，鎮守彰化火車站廣場進行連署行動，目前連署人數已經超過五千人，都支持彰化市區不能再有燃煤電廠；除了醫師群的宣傳車掃街外，「要健康婆婆媽媽團」與學生則是走入菜市場，深入大街小巷，呼籲婆婆媽媽站出來參加遊行，用行動讓市區燃煤電廠畫上休止符。
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