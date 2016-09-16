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〈中部〉連假首日遊客少 業者：「馬勒卡」嘜來亂

2016-09-16

零星落石搶通 台14甲人車少

〔記者陳鳳麗、劉曉欣／綜合報導〕南投縣內多處風景區原寄望中秋四天連假能帶來遊客潮，但在莫蘭蒂颱風攪局下，上合歡山的台十四甲線即使取消交管，遊客仍然稀少；清境農場、泰雅渡假村遊樂區的遊客數，更是不到過去連假的十分之一，業者都把希望放在今、明兩天，希望馬勒卡颱風不要再來亂。鹿港不少商家也表示，中秋全民瘋烤肉，預計要等到連假結束的倒數第二天，才能見到人潮。

公路總局原擔心四天連假，上合歡山的台十四甲線會大塞車，原擬上午從翠峰到大禹嶺段實施交通管制，只限訂房客和搭公共運輸工具的遊客通行，因民眾強烈反對而取消，公路單位、警方為此嚴陣以待。不過，合歡山前天開始風強雨驟，沿線多處落石坍方，山坡樹枝被吹落在台十四甲線道路，埔里工務段接獲仁愛警方通報派員清理，另有廿二、廿四、廿七公里路段坍方，中午也陸續清理完畢，少了交管，卻因颱風災後影響，台十四甲線昨上午人車稀少。

清境、泰雅渡假村遊客也不多

不只合歡山上沒遊客，下方清境農場遊客也不多，青青草原昨只有八百多人入園，是過去假日遊客數的十分之一。清境地區旅館民宿住房率大約五成，今、明兩天訂房率分別有七、八成。

仁愛鄉泰雅渡假村遊樂區，中秋連假祭出中午前入園免門票，該園區蓮花季推出上午免門票，曾湧進一萬多名遊客，這回連假卻因颱風攪局，昨日中午前入園數不到五百人，今日園區旅館訂房率則達七成，預估今、明兩天是遊客入園高峰期。

儘管昨日沒有接到取消訂房的電話，清境農場、泰雅渡假村業者仍擔心颱風「馬勒卡」，業者無不希望馬勒卡不要吹進中部。

「人都跑去哪裡？」原本每逢假日就人山人海的鹿港小鎮，昨天中秋節卻「很好逛」、「很好停車」，許多店家見街道人潮不多，心跳指數破表，尤其期待中秋送禮買氣的店家，更擔心過了中秋節後，禮盒買氣會直直落。

鹿港店家指出，只要遇到連續假期，鹿港遊客人潮都落在連續假期結束前倒數第二天，因鹿港屬一日遊景點，遊客通常會在連假結束前一天，返家或是返回工作地點前一遊。

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  • 中秋連假首日，彰化縣鹿港藝術村遊客不多「很好逛」。（記者劉曉欣攝）

    中秋連假首日，彰化縣鹿港藝術村遊客不多「很好逛」。（記者劉曉欣攝）

  • 在莫蘭蒂颱風攪局下，中秋連假首日上合歡山的台十四甲線即使取消交管，人車仍稀少，南投縣仁愛警分局翠峰派出所員警，在22公里路段附近發現被風吹落的樹枝橫陳路上，下車移除。（記者陳鳳麗翻攝）

    在莫蘭蒂颱風攪局下，中秋連假首日上合歡山的台十四甲線即使取消交管，人車仍稀少，南投縣仁愛警分局翠峰派出所員警，在22公里路段附近發現被風吹落的樹枝橫陳路上，下車移除。（記者陳鳳麗翻攝）

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