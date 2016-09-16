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〈中部〉企業辦桌摸彩 送暖家扶親子

2016-09-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕不受颱風攪局，多家愛心企業連續八年陪伴雲林家扶親子歡度中秋節，大夥兒剝柚子比賽，還有魔術、街舞、敲大鼓表演及摸彩活動，人人滿載而歸；縣府晚間邀請演奏家胡笙至虎尾農博公園演出，與民眾在美妙樂聲中過中秋。

雲林家扶阿亮媽媽說，雖然看不到「月娘」，心頭卻溫馨明亮；就讀國小六年級的小元看到滿桌菜餚，吃得相當過癮。

經營寢具行的郭永興、陳月鳳持續八年請家扶受助家庭過中秋，辦桌請大家，今年不少熱心人士共襄盛舉，精彩節目一場接一場，還有摸彩，讓親子感受濃濃過節味。

為炒熱氣氛，郭永興安排剝柚子比賽，大人小孩展現鐵爪神功，郭永興還加碼拿寢具當獎品，比賽後人人大快朵頤，現場氣氛超嗨。

雲林家扶中心主任廖志文指出，感謝郭永興夫婦除了佳餚款待大家，還準備寢具組、棉被、冬夏兩用床墊提供摸彩，加上人人有獎的動物抱枕，受助家庭大受感動。

昨天胡笙除以薩克斯風演奏台灣民謠、世界名曲，也吹奏小喇叭、法國號、長號、上低音號、低音號、雙簧管等，還帶著學員大合奏，讓農博的中秋夜特別迷人。

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  • 郭永興（前排左一）、陳月鳳（前排右一）夫婦持續八年請家扶受助家庭過中秋，今年還有多名愛心人士共襄盛舉。（記者廖淑玲攝）

    郭永興（前排左一）、陳月鳳（前排右一）夫婦持續八年請家扶受助家庭過中秋，今年還有多名愛心人士共襄盛舉。（記者廖淑玲攝）

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