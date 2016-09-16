〈中部〉李健竹無師自通 筆芯刻字雕佛像
2016-09-16
〔記者黃淑莉／北港報導〕四十三歲李健竹無師自通，在筆芯雕佛像、刻字，六年來完成一百多件作品，雕工、技術及構圖都令人讚嘆，甚至有國外人士透過臉書出價購買，但他不忍割愛，有興趣民眾即日起可至北港南陽國小「五湖四海宴」展場及北港工藝坊參觀。
北港工藝坊與雲林縣傳統工藝文創產業發展協會舉辦的「五湖四海宴．笨港工藝慶中秋」活動，昨天起一連四天在南陽國小登場，共有來自全國一○八位藝師的作品參展。
李健竹家住二崙，大學念環境工程，目前在台塑六輕擔任領班，六年前因陪孩子組合樂高公仔，為了幫公仔製作武器，他以竹筷子雕刻劍、槍、大刀等武器，刻得栩栩如生，友人發現後建議他用筆芯來雕刻，李健竹說，「沒想到，一刻成癡！」
李健竹利用休假時創作，他說，大部分是用○．五筆芯，也曾以○．○五筆芯雕刻廿六個英文字母，一個字母要花四十分鐘才能刻好。
筆芯雕刻和其他雕刻一樣，雕工技術、構圖都很重要，李健竹說，雕工只要靜下心可以一氣呵成，構圖有時要花很多時間思考，甚至要在筆上構圖。
李健竹六年來創作一百多件作品，有西螺大橋、ＥＴ、武器，觀音像、佛手、六字真言梵文等，配合中秋節在筆芯上雕刻「花好月圓」、「千里共嬋娟」。
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