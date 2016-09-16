〈中部〉颱風尾掃嘉縣 8千戶停電修復
2016-09-16
〔記者林宜樟、王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕嘉義地區昨天掃到莫蘭蒂颱風尾，凌晨近三點最大陣風達到七級，各地出現間歇性雨勢，幸未釀成重大災害，但造成約八千戶停電，台電漏夜派員搶修，截至昨午三點全數修復完成。馬勒卡颱風緊接來襲，縣市政府呼籲民眾嚴防豪雨成災。
阿里山森鐵本線今上午復駛
嘉義氣象站指出，截至昨下午四點，過去二十四小時累積雨量以東石六十七．五毫米最多，其次則為大埔菜瓜坪六十六．五毫米、義竹東後寮五十八毫米。
嘉義縣長張花冠昨一早視察荷包嶼堤岸，由於靠近縣道一五七線附近堤防基礎滑動，堤頂道路及部分堤防塌陷，縣府請包商以太空包壓穩基腳，並緊急修補堤頂路面，張花冠疾呼中央政府儘速補助水利經費進行整建。布袋鎮民代表李志榮接獲鎮民反映，指過溝中排北岸部分出現滲水，縣府水利處表示，會儘速派員勘查。
縣府農業處表示，嘉縣農漁損災情輕微，初勘東石、布袋沿海蚵棚無嚴重受損。太保市農會總幹事黃麗貞說，強風豪雨過後，稻米恐怕會有白葉枯病，提醒農友施藥防治。嘉市則無農損災情傳出。
台鐵嘉義車站各線列車昨恢復行駛，嘉義航空站嘉義飛往馬公航班昨午正常起降，嘉義飛往金門航班預計今天恢復正常。阿里山國家森林遊樂區以及鰲鼓濕地森林園區，均在昨午一點開園，阿里山森林鐵路支線（祝山線、沼平線及神木線）昨午一點恢復行駛，森鐵本線（嘉義至奮起湖間）今天上午八點復駛。
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