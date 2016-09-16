〈中部〉1500契子女回娘家 熱鬧奉天宮

2016-09-16

〔記者曾迺強／新港報導〕嘉義縣新港奉天宮昨天上午舉行「開台媽祖契子女 中秋回宮大團圓」活動，雖然莫蘭蒂颱風外圍環流帶來風雨，仍有全國各地一千五百多名媽祖「契子女」回宮團拜，其中年紀最長的是九十八歲林福來，最小的剛滿周歲，眾人焚香祈求媽祖庇祐平安。

98歲前任董事林福來 最年長

林福來是奉天宮前任董事，每天一早都會到宮內參拜，身體仍十分硬朗，昨天他拄著拐杖由現任董事長何達煌及常務董事、縣議員林秀琴攙扶進入正殿參與團拜；儀式結束後，林福來與大家一起切蛋糕，象徵活動圓滿順利。

何達煌指出，早年農業社會醫療不發達，父母在育兒過程難免遭遇困難，就會前往廟宇祈福「結契」，請神明收為「契子女」，祈求孩子平安長大；目前廟方登記有案的契子女有三千多名，昨天有一千五百多名媽祖契子女返宮參拜。

團拜儀式依序進行鳴鐘、擊鼓、獻財帛、行叩拜禮等程序，媽祖契子女在媽祖神像前虔誠跪拜，答謝神恩，大殿擠得水洩不通；廟方準備平安福宴讓媽祖契子女享用，並提供縣貫（以紅線貫穿古錢幣）、換貫、褪貫，讓媽祖契子女掛在身上，保祐平安。

參與的台中市陳先生說，去年女兒出生後，算命師提醒年紀小會較難帶，建議讓神明收為契女，全台很多宮廟神明有收契子女，大多擲筊、拿平安符，奉天宮舉辦隆重的契子女回宮團拜儀式，帶著滿周歲的女兒歡喜回宮祈福。