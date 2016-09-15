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〈南部〉市民關切颱風假 市府官方LINE爆紅

2016-09-15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由於市府前晚近十時才宣布昨上半天班課，很多民眾關注放不放颱風假，市府官方LINE意外「爆紅」，加入好友人數一夕暴增四千六百多人，突破「百萬大關」，創下政府官方LINE新紀錄。

不過，有網友疑似惡搞「台南市政府」官方LINE，在發布的颱風消息「根據中央氣象局莫蘭蒂颱風風雨預測資料，台南市政府宣布十四日上午正常上班上課、下午停止上班上課」，大嗆︰「幹╳╳，早上上班，下午還回去！」竟有回應「靠北喔！」畫面，網路瘋傳，引發冷嘲熱諷。

市府嚴正表示，市府僅透過「台南市政府」官方LINE帳號發布相關災害防救訊息，未曾以市府名義發布任何不雅言詞，呼籲有心人士勿冒用政府機關名義，並惡意變造截圖，發布不實訊息，以免延誤災害應變處理。

新聞處長許淑芬指出，市府LINE帳號是單向發送，不可能看到市民回覆，也不可能回覆民眾，且官方帳號PO出停班停課訊息的時間點是晚間九時五十一分，網友轉貼的圖是晚間十時卅三分，時間點不同。

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