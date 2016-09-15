〈南部〉風雨送餐來 鹿耳社區志工為獨老暖胃

2016-09-15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕莫蘭蒂颱風來襲，昨日午後風雨轉強，安南區鹿耳社區為獨居長者送餐服務成了「堅持」，送餐志工無畏強風大雨，騎著摩托車，把熱騰騰的便當送到獨居長輩手中，送完餐後，志工全身也濕透了。

昨上午最大陣風達九級，且雨勢愈來愈大。由於風強雨驟，鹿耳社區志工送餐不易，為了讓社區長者在中午前有飯可吃，社區志工頂著強風、冒雨涉水，老人家一拿到便當，直說︰「魯力！魯力喔！」

社區專案經理蔡登進表示，颱風天騎機車很危險，部分長者住在偏僻的魚塭區內，產業道路狹小又常積水，騎起來特別吃力，所以提早一小時送餐，才順利於中午前完成送餐任務。

蔡登進說，社區獨老送餐服務原本有卅一人，因颱風來襲，有幾名長者被家人接到市區安置與子女同住，因此昨送出廿八個便當。

昨日菜色非常豐盛，有紅糟豬肉、三色沙拉、茄汁肉絲、蘆筍豆芽、蒸南瓜，另有一罐麥片及饅頭、過節的中秋月餅一盒；其中，饅頭和麥片是因為颱風天，特別為長者準備，做為今日早餐和應節食品。

鹿耳社區自九十七年起，開始辦理獨居長者及低收入戶長者送餐服務，每天中午由社區多元就業人力及志工，負責將愛心便當送到長者手中；除了農曆年節休息四天外，其餘不管颳風下雨，仍天天送餐，迄今邁入第九年。