〈南部〉風雨送餐來 鹿耳社區志工為獨老暖胃
2016-09-15
〔記者洪瑞琴／台南報導〕莫蘭蒂颱風來襲，昨日午後風雨轉強，安南區鹿耳社區為獨居長者送餐服務成了「堅持」，送餐志工無畏強風大雨，騎著摩托車，把熱騰騰的便當送到獨居長輩手中，送完餐後，志工全身也濕透了。
昨上午最大陣風達九級，且雨勢愈來愈大。由於風強雨驟，鹿耳社區志工送餐不易，為了讓社區長者在中午前有飯可吃，社區志工頂著強風、冒雨涉水，老人家一拿到便當，直說︰「魯力！魯力喔！」
社區專案經理蔡登進表示，颱風天騎機車很危險，部分長者住在偏僻的魚塭區內，產業道路狹小又常積水，騎起來特別吃力，所以提早一小時送餐，才順利於中午前完成送餐任務。
蔡登進說，社區獨老送餐服務原本有卅一人，因颱風來襲，有幾名長者被家人接到市區安置與子女同住，因此昨送出廿八個便當。
昨日菜色非常豐盛，有紅糟豬肉、三色沙拉、茄汁肉絲、蘆筍豆芽、蒸南瓜，另有一罐麥片及饅頭、過節的中秋月餅一盒；其中，饅頭和麥片是因為颱風天，特別為長者準備，做為今日早餐和應節食品。
鹿耳社區自九十七年起，開始辦理獨居長者及低收入戶長者送餐服務，每天中午由社區多元就業人力及志工，負責將愛心便當送到長者手中；除了農曆年節休息四天外，其餘不管颳風下雨，仍天天送餐，迄今邁入第九年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
鐵皮迎面飛來 騎士險遭削頭
一名男騎士在莫蘭蒂狂風暴雨中逆風而行，被迎面飛來的一大塊鐵片擊中，險遭削頭；不過男子命大，因嚇得人車倒地，閃過要害。網友在臉書社團「爆料公社…
網友回應
熱門新聞
- 網媒爆：高鐵新董座 內定江耀宗
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- 宏達電攜手萬代南夢宮 搶攻日街機市場
- 09/15 各報重點新聞一覽
- 自由廣場》ＯＥＤ的紅包與閩南語
- 最後希望 莊吉生單雙打晉8
- 高雄─貨櫃像保麗龍亂飛 強風捲人5傷
- 屏東─風速破120年紀錄 救護車險遭浪吞沒
- 台東─巨浪收走紅燈塔 礁石也被打上岸
- 靖國神社供奉甲級戰犯 福岡遺族建議討論分祀
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 「青少年純潔騙殺全國」大直塗鴉怪客疑著僧服
- 自由廣場》學泰國拚觀光 不能學一半
- 失眠懷疑鄰下咒 上門縱火互砍3傷
- 結不成婚燒炭 飯店當烤肉險沒救
- 自由廣場》回應「公投搞定年金改革」
- 《中英對照讀新聞》Four fifths of China’s water from wells were polluted 中國5分之4地下水遭污染
- 自由廣場》〈北社評論〉淺談台灣防災未來展望
- 香港打空頭 人民幣隔拆利率狂飆
- 寶可夢耶誕路跑 網友怨報名費太貴
- 杜詩梅客串校園劇 升格當媽
- 日本人長壽 貓狗壽命也創新高
- 郭雪芙搭檔晨翔 絕美古裝飄仙氣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Meranti blows through, injures nine
- 台南脫離暴風圈 風速減弱、嚴防大雨
- 楊丞琳首次會初戀竟.. 夾鯊魚夾戴近視眼鏡
- 《大福彩》頭獎摃龜
- 做好做滿 田協理事長不辭了
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
- 烏坎村事件 港人聲援
- 關詩敏完美主義 創作3C不離身
- 川普若當選美總統 GDP將萎縮1兆美元
- 奢侈品零售類股跌幅抵消 歐股持平
- 花蓮議長考紀案 國民黨中常委意見兩極
- 熱帶風暴茱莉亞牛步 佛州、喬治亞州降下大雨
- 參加ＩＣＡＯ 李大維促中國勿有負面行動
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
- 三星更新軟體 電池只能充電60%
- 〈由裡到外全面精進〉Audi全新A4小型主管房車試駕
- 自由廣場》別說你懂政黨政治－看看口湖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉風雨送餐來 鹿耳社區志工為獨老暖胃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分