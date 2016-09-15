| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉風雨送餐來 鹿耳社區志工為獨老暖胃

2016-09-15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕莫蘭蒂颱風來襲，昨日午後風雨轉強，安南區鹿耳社區為獨居長者送餐服務成了「堅持」，送餐志工無畏強風大雨，騎著摩托車，把熱騰騰的便當送到獨居長輩手中，送完餐後，志工全身也濕透了。

昨上午最大陣風達九級，且雨勢愈來愈大。由於風強雨驟，鹿耳社區志工送餐不易，為了讓社區長者在中午前有飯可吃，社區志工頂著強風、冒雨涉水，老人家一拿到便當，直說︰「魯力！魯力喔！」

社區專案經理蔡登進表示，颱風天騎機車很危險，部分長者住在偏僻的魚塭區內，產業道路狹小又常積水，騎起來特別吃力，所以提早一小時送餐，才順利於中午前完成送餐任務。

蔡登進說，社區獨老送餐服務原本有卅一人，因颱風來襲，有幾名長者被家人接到市區安置與子女同住，因此昨送出廿八個便當。

昨日菜色非常豐盛，有紅糟豬肉、三色沙拉、茄汁肉絲、蘆筍豆芽、蒸南瓜，另有一罐麥片及饅頭、過節的中秋月餅一盒；其中，饅頭和麥片是因為颱風天，特別為長者準備，做為今日早餐和應節食品。

鹿耳社區自九十七年起，開始辦理獨居長者及低收入戶長者送餐服務，每天中午由社區多元就業人力及志工，負責將愛心便當送到長者手中；除了農曆年節休息四天外，其餘不管颳風下雨，仍天天送餐，迄今邁入第九年。

廣告
  • 鹿耳社區送餐志工不畏風雨，為獨居長者送餐服務。（記者洪瑞琴攝）

    鹿耳社區送餐志工不畏風雨，為獨居長者送餐服務。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
鐵皮迎面飛來 騎士險遭削頭

一名男騎士在莫蘭蒂狂風暴雨中逆風而行，被迎面飛來的一大塊鐵片擊中，險遭削頭；不過男子命大，因嚇得人車倒地，閃過要害。網友在臉書社團「爆料公社…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：〈南部〉風雨送餐來 鹿耳社區志工為獨老暖胃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.