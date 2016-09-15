〈南部〉防堵海水倒灌 濱海地區嚴陣以待
〔記者楊金城、洪瑞琴、林孟婷、王涵平／台南報導〕莫蘭蒂颱風狂風驟雨，在將軍漁港、馬沙溝遊憩區和北門雙春濱海遊憩區顯示強颱的威力，風勢讓人站不穩，浪濤洶湧，將軍漁港的四名越南籍漁工趕緊上岸，老闆就在將軍漁港魚貨拍賣場儲物間內請吃烤肉。學甲警分局於將軍廣山里撤離十二名長輩到安全處所。
因風雨太大，海巡署第五一岸巡大隊趕緊將四個沿海守望哨的海巡隊員撤回安檢所，以維護人員安全。越南漁工第一次在台灣遇上颱風，因強風讓人站不穩，雜物亂飛，直說「台灣的颱風讓人感到很恐怖」。
學甲警分局在漁港、航道也向漁民和釣客開出勸導單，總計全市勸離山區和濱海人數四百零五人，請民眾不要逗留危險禁區；據災害應變中心統計，員警在全市實施口頭勸導兩百六十六件、四百零五人，製單勸導七十一件。
多處堆疊沙包 商家將物品搬進屋內
漲潮於昨晚開始，馬沙溝的沙灘和雙春園區內的遊憩設施，令業者憂心忡忡。為防堵暴潮造成海水倒灌，市長賴清德昨前往視察將軍青鯤鯓抽水站，再趕往北門永隆溝抽水站視察護岸改善工程，北門公所先申請國軍派員在永隆溝岸邊堆疊沙包，防堵海水淹上市道一七一線路面。
副市長吳宗榮昨前往視察該區龍山社區及青鯤鯓社區，海堤周邊堆置沙包加高作業情形；另外，南區濱南路（台十七線）路段，長年因風災豪雨使沿路道路積水，工務局也完成堤岸旁沙包堆砌。
為預防豪大雨導致積淹水情況，永康區公所準備五千多袋沙包供民眾取用，一早就被搶光。低窪地區民眾也在門口堆起沙包，進行預防性措施；崑山里民在門口堆起沙包「備戰」，到了下午，風勢增強，不少商家乾脆拉下門不做生意，趕緊將門口物品搬進屋內，以減少損失。
仁德區因地勢較為低窪，加上三爺溪整治仍在進行，公所準備近七千袋沙包，提供給住戶與廠商使用；永康、仁德等區公所也派員巡視各抽水站。
永康中華路商家招牌因風大遭吹落，警方封鎖道路，進行交通管制；此外，永康復興路也發生路樹遭風吹倒的情形，警方拉起封鎖線並鋸斷樹木枝幹，避免路過民眾受傷；仁德文心路、文華路二段、三段等路段，也發生路樹遭狂風吹襲倒塌的意外事件。
山區民眾預防性撤離 部分橋樑封閉
白河警方昨上午配合各區公所陸續實施山區民眾預防性撤離，部分橋樑也提前封閉；分局長李名昌指示「超前部署」，針對過去易發生災害之區域、狀況、問題及缺失等，提醒同仁特別注意。撤離目標為潛勢溪流保全對象居住地區，目前已有東山區南勢里五叉溝及白河區仙草里、六溪里、大林里、白河里、河東里地區撤離。
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標題：〈南部〉防堵海水倒灌 濱海地區嚴陣以待
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