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莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台南4萬2千戶停電 今天全部修復

2016-09-15

〔記者王捷／台南報導〕受到莫蘭蒂颱風影響，台南市政府統計，至昨晚有九座橋樑、十二段道路封閉；台南也傳出嚴重停電災情，至十四日晚間八時許，還有四萬兩千多戶停電，預計昨深夜完成修復工作。同時，台南各地共疏散一百九十三人、有廿四人受傷、兩百零六件路樹倒塌事故，今天上半天前清除完畢，一級開設預計於今天中午降為三級開設。

這次電力受損最嚴重的五個區域分別為︰安南區一萬五千九百零三戶、仁德區九千三百八十二戶、永康區六千六百六十戶、新化區六千兩百八十二戶及善化區四千七百一十五戶；以善化區恢復情況最佳，目前已全數恢復用電，安南區也已恢復半數用戶供電。

由於台電台南區營業處停電範圍廣闊，尚有部分受影響用戶待釐清，目前仍動員員工及承包商兩百多人持續進行搶修，將陸續復電。

災防辦接獲兩百多件路樹倒塌案件，環保局會連夜派員回收倒塌樹木，預計在今天白天回收完畢。

多處廣告招牌被吹掉

台南經歷過暴風圈，不僅路樹倒塌，廣告招牌被吹掉的數量也難以統計，東區夢時代的警衛室還被整個吹倒；啟聰學校對面一棟大樓頂樓的招牌搖搖欲墜，北門路上來往車輛很多，民眾擔心招牌會倒塌，呼籲千萬別靠近。

災防辦指出，如果沒有意外，台灣今日中午脫離暴風圈，就會降為三級開設，今天沒有達到停止上班上課的標準。

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  • 東區的招牌被吹垮，警方呼籲民眾不要靠近。（記者王捷攝）

    東區的招牌被吹垮，警方呼籲民眾不要靠近。（記者王捷攝）

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