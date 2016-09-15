〈南部〉鐵皮迎面飛來 騎士險遭削頭

2016-09-15

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕一名男騎士在莫蘭蒂狂風暴雨中逆風而行，被迎面飛來的一大塊鐵片擊中，險遭削頭；不過男子命大，因嚇得人車倒地，閃過要害。

網友在臉書社團「爆料公社」PO上該段驚悚影片，指稱事發地點在高市小港區翠亨南路，時間為昨天中午，當時正是莫蘭蒂開始發威的時刻。

影片中，男子頂著強風大雨騎行，似乎發現眼前情況不妙，將車停下不到一秒鐘，就有塊大鐵片朝他飛來；鐵片疑似先擊中機車前方，男子因驚嚇倒地，鐵片從他頭上飛過，連安全帽都掉落，千鈞一髮。男子疑被擊中而摸摸身體，他沒去牽機車，只見他反方向快跑，撿拾安全帽後離去。

此外，楠梓警分局交通組長陳山杉、加昌所所長蔡宗憲、警員凌金億及李璧維四人，昨下午近二時於德中、大學南路口，發現兩位民眾騎機車受困路中，主動為民服務，協助處理路樹倒塌。不料，突然颳起強風，其中五人被吹起重摔落地，陳員輕微擦傷，蔡員右肱骨骨折，需住院開刀治療，凌員則是左膝蓋挫傷；另莊、黃姓民眾兩人輕微擦傷，幸無大礙，已自行出院。