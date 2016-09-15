〈南部〉澎湖對外交通中斷 七美、望安停電

2016-09-15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕挾帶狂風暴雨襲台的強颱莫蘭蒂，離島澎湖直至昨天下午開始感受到風雨威力，預估深夜籠罩澎湖，澎湖防颱指揮中心嚴陣以待，軍方也待命展開救援；至於受到莫蘭蒂影響，澎湖對外海空運交通宣告中斷，七美、望安兩島停電。

受到莫蘭蒂颱風影響，澎湖對外空運僅立榮航空最早一班北馬航線飛行，海運則全數中斷，馬公對高雄、馬公對嘉義及東吉至台南航班，全部宣告停航，各離島間海運交通也中斷，大小漁船紛紛入港避風，自用小船則搬運上岸避風，擔憂受颱風影響翻覆，各地都嚴加戒備。

由於澎湖已宣布昨停止上班上課，但上午僅間歇性小雨，風勢也不強，不少民眾紛紛湧入大賣場搶購物資。至於災情部分，上午僅傳出案山經國紀念館頂樓水泥牆掉落路面，已迅速派員前往清理，並拉起封鎖線，維護往來人車安全；下午四時三十分後，澎湖風雨漸強，東吉已出現十四級強風。

根據氣象局預估，澎湖受到莫蘭蒂颱風影響最劇時間為深夜時分，約在昨晚間十時左右。但下午四時三十分起，澎湖就感受到莫蘭蒂的威力，狂風暴雨大作，隨著入夜後風雨逐漸加強，除了澎湖防颱指揮中心嚴加戒備外，澎湖防衛司令部也準備妥當，已完成一千八百九十四員待命兵力及救災機具十九類六艘三百二十八部整備，隨時都能投入救援防災工作。