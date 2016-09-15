〈南部〉中林路又坍塌 大林蒲對外難行

2016-09-15

〔記者洪臣宏／高雄報導〕小港區中林、沿海四路颱風天不平靜，昨又發生直徑十公尺塌陷，加上莫蘭蒂逞威吹倒路樹、電線，大林蒲對外聯絡雪上加霜。立委賴瑞隆指出，中林路一再塌陷，經濟部必須查明真相；經濟部將在一週內提出初步調查報告，並邀集公正第三方完成中林路塌陷完整報告。

鳳興里里長洪富賢說，十二日開車經過該路段，車子傳出「啵」聲響，下車查看才知道又塌陷，雖經臨海工業區相關單位緊急回填，昨上午卻又發生直徑十公尺、深一至二公尺的塌陷，範圍更加擴大。

賴瑞隆勘查時當場打電話給經濟部長李世光，要求查明。賴瑞隆指出，中林路自去年九一八大坍塌後，陸續發生至少四次坍塌，但經濟部及台電始終沒有查明原因、解決問題。

賴瑞隆表示，去年九月，因台電潛盾工程造成中林路面大範圍塌陷，影響沿海六里居民交通、民生問題，花了一年才恢復雙向通車，全線復原則要到後年。

他表示，今年八月五日中林路發生塌陷時曾開挖，卻找不到肇事原因，經濟部有責任告知民眾真相，給小港沿海六里居民一條安全回家的路。