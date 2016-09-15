〈南部〉3000件災害通報 38萬戶停電 60萬戶停水

2016-09-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕強颱莫蘭蒂昨為高雄帶來十三級強陣風，累計近三千件災害通報湧入高市災害應變中心，至昨傍晚截稿前，共有四傷一失蹤，停電戶曾一度高達近卅八萬，停電也連帶造成約六十萬戶停水，經搶修後仍有廿三萬戶停電、四十九萬戶停水，台電與自來水公司持續搶修中。

災情嚴重依法停班課

鑑於路樹、招牌、停水停電戶數等災情嚴重，高雄市政府昨晚宣布，今天雖然風雨強度未達停班停課標準，但依法仍決定停班停課，以全力恢復、整頓市容。

市府說明，天然災害停止上班及上課作業辦法第四條第三款，風力或降雨量未達前二款停止上班及上課基準之地區，因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得發布停止上班及上課。

高雄市長陳菊指出，颱風雖逐漸遠離，但後續西南氣流又適逢大潮，今天凌晨至中午前，仍可能造成沿海低窪地區出現積水，市府會持續監控與準備，也盼民眾提高警覺。

高市昨上午風雨尚稱平穩，直到十一時前後，風雨開始增強；下午一時前後，高雄氣象站測得最大陣風由九級跳到十三級，到下午三時後才略降至十一級。

路樹倒塌超過兩千棵

經強風豪雨蹂躪，市區陸續傳出路樹倒塌、招牌毀損、道路凹洞、停水停電等情況，至傍晚累計近三千件災害通報湧入高市災害應變中心，其中以樹倒、道路凹洞最多，路樹倒塌粗估超過兩千棵。

除各類災損，應變中心統計最多曾有約卅八萬戶停電，也因電力影響，多達六十萬戶用水受到衝擊，台電與自來水公司持續搶修中。

硬體部分，高雄市政府四維行政中心採光罩被強風掀開一大片，造成大量雨水直接灌入市府中庭，地下室也積水；市區許多民宅門窗受損，還有窗型冷氣、鐵皮屋頂被吹落等諸多情況，另有便利超商整面玻璃牆倒下。

高雄港堆疊貨櫃翻落

高雄港則有十六艘船隻的纜繩斷裂，還有堆疊的貨櫃被吹翻，高雄港旅運大樓工務所也被吹垮。

全市共有九處道路與橋樑封閉，累計撤離二八一一位民眾，另收容弱勢民眾二一二位。

公共運輸部分，中午過後，包括公車、渡輪、輕軌全都停駛，僅高雄捷運持續發車，但班距拉長、高架橋路段沒開；壽山動物園今休園一天，整理園區枝葉。

因昨傍晚、今凌晨還有兩個大潮時段，颱風西南氣流加上大潮，高市府不敢鬆懈。