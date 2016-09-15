〈南部〉台17線成水路 急調度抽水機

2016-09-15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕強颱莫蘭蒂帶來強風豪雨，屏東海岸沿線的低漥鄉鎮再度大積水，交通要道通通受阻，主幹道省道台十七線又成「水路」，居民趕緊裝設防水閘門以免積水又倒灌。

昨天早上強風下午豪雨，持續摧殘屏東，林邊溪再度高漲，分洪道水位更是接近溢堤，傳統易淹的林邊及佳冬羌園和東港下廍路口處再度大積水，林邊台十七線磘仔口橋處有居民撤離，車輛激起大片水花怵目驚心。

縣長潘孟安昨天中午冒雨前往林邊及佳冬視察抽水情形，並緊急調度抽水機應變，他提醒颱風逢中秋大潮，沿海鄉鎮需慎防海水倒灌。

莫蘭蒂最大瞬間陣風出現在小琉球，鄉長陳隆進就嘆，住一輩子首度遇到這麼強風雨，島上電線桿被吹斷造成大停電，居民先暫時安置在公所內，目前民生物資尚足夠，但一定要儘速復電，今天一早清潔隊將出動雜物清除。