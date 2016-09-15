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〈南部〉屏東撤493人 台東撤25歷坵村民

2016-09-15

〔記者陳賢義、邱芷柔／綜合報導〕莫蘭蒂強襲，屏東縣府統計，山區部落共撤離四百九十三人，屏東共開設八處收容中心，扣除依親人數共安置了一百四十人。台東縣金峰鄉歷坵村則在昨日下午緊急撤離廿五位村民。

前次因尼伯特颱風受創慘重的台東太麻里鄉香蘭村民，這次防颱準備不馬虎，唯恐甫修繕好的鐵皮再掀飛，不及修復的村民，則忙著以帆布蓋頂遮避風雨；獨居的鄭姓阿嬤皺著眉頭說，尼伯特颱風的直擊，將祖厝的鐵皮屋頂整片掀飛，當時的驚恐歷歷在目，這次又遇到莫蘭蒂強襲，前晚徹夜難眠。

避免香蘭村民再受風害，縣府在強颱莫蘭蒂來襲前，就不斷與慈濟基金會營善組溝通縮短工程，及加強防颱颱工作，目前卅一戶房屋主體修繕完工，僅剩細部收尾和防水工程，另有六戶未完工，全村只有村長蕭惠明一家人需安置。

風雨勢持續，金峰鄉長宋賢一昨日下午得知壢坵村低窪地區有廿五位村名待援，透過縣府應變中心向國軍求助，撤離至賓茂國小。

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