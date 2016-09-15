〈南部〉溪水暴漲 知本溫泉橋封閉

2016-09-15

〔記者張存薇、陳賢義／台東報導〕莫蘭蒂颱風來襲，為台東縣帶來持續強風與強降雨，知本溪水暴漲，昨天下午一時起封閉，民眾須改繞到較高處利用勇男橋進出知本地區。太麻里鄉三和漁港傳海水倒灌，陣陣大浪從港區出船口長驅直入，觀潮民眾驚慌逃生，險象環生，網友撻伐玩命，倘若發生危險，又得耗費救難資源，颱風期間千萬不要自找麻煩。

卑南鄉長許文獻說，因為台東、屏東山區持續下雨，知本溪水不斷上漲，離橋面只剩一公尺距離，為了用路人安全，溫泉橋封閉暫時無法通行。

知本溫泉橋因橋梁老舊低矮，橋墩也多次遭颱風豪雨嚴重沖刷、受損嚴重，通洪斷面不足，每逢颱風豪雨就要封橋，在上游的勇男橋完工後，縣府也加快溫泉橋改建工程進度，預計明年五月底完工。

縣長黃健庭昨天下午前往視察知本溪與太麻里溪，他說，知本溪有疏濬、太麻里溪在八八風災後亦有加強堤防與保護，不過因雨勢持續，還是要請鄉公所加強巡視注意。

南迴海域滔滔大浪，昨日上午有一名婦女，獨自撐傘站在三和漁港出船口、距海岸際逾百公尺處觀浪，大雨滂沱、雨勢強勁，觀浪婦人心不驚，赫見海水倒灌，湧濤直衝出船口，立馬拔腿逃生，生死一瞬間的驚險畫面「全都錄」，臉書轉載，網友直呼危險。

台九線南興和多良段同樣驚險，大浪衝擊消波塊，飛濺浪花越上省道，摻雜砂石和漂流木，用路駕駛傻眼止步，驚呼宛如上演一場「炸彈秀」。