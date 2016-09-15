〈南部〉台九封閉、南迴鐵路停駛 東、屏交通斷
〔記者葉永騫、張存薇／綜合報導〕莫蘭蒂颱風帶來的強風豪雨造成屏東與台東災情慘重，往返屏東與台東的台九線公路封閉、台鐵南迴鐵路停駛，兩縣交通中斷，今天須視狀況才能決定何時恢復，台鐵西部幹線至昨晚七點仍停擺。
公路客運、南迴鐵路 今可行駛
昨晚颱風遠離後，台鐵西部幹線深夜開始恢復部分班次行駛，台九線草埔路段預定今天上午搶修通車，公路客運及南迴鐵路可望今天恢復行駛；往返屏東縣東港與離島小琉球的東琉線交通船，要視今天東港外海的風浪情況再決定是否行駛，相關訊息會在官網上公告，請民眾注意。
昨天屏東山區也下起豪雨，泰武鄉至晚上七點的累計雨量超過七百毫米，居全國第一，春日鄉、來義鄉的累計雨量也超過五百毫米，台灣最南端的恆春也達四百六十毫米。
莫蘭蒂颱風橫掃南台灣，強風大雨造成溪水暴漲，屏東縣楓港大橋、三地門鄉口社大橋、萬巒鄉佳平橋、恆春鎮龍潭橋、龍鑾一號橋等五條橋樑管制封閉，台一線潮州段、台九線草埔路段、屏一五九、一八九等道路因為路樹倒塌或積水封閉，部分路段交通受阻。
由於雨勢不斷，屏東縣恆春鎮、枋寮鄉、佳冬鄉等低漥地區傳出淹水災情，國軍及消防人員涉水將人員撤出安置，而牡丹、滿州等部分山區則是開設八個收容所，安置一百四十人，所幸未傳出人員傷亡。
南迴公路 多處落石坍方搶修
南迴公路自十四日零時起開始實施預警式道路封閉，有多處落石坍方，經由大武工務段搶修，但因屏東縣獅子鄉路段有多處坍方及路基流失尚需搶通，預計十五日早上八點才能開放。
屏東逾32萬戶停電 近萬戶停水
強風豪雨造成屏東縣電力、電信及自來水嚴重受損，最高超過三十二萬戶停電，電話共有十六萬餘戶受影響，自來水停水戶近一萬戶，許多道路積水，農業災情慘重，即將盛產的木瓜、棗子、香蕉等農作物被吹倒、毀傷。
屏東縣長潘孟安為利於災害搶救，宣佈今天停止上班、上課，並下令農政單位儘速查報受損情況，呈報給農委會爭取救助。
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標題：〈南部〉台九封閉、南迴鐵路停駛 東、屏交通斷
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