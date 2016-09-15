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內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
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〈台北都會〉內湖闢「公車專用道」 交局：沒空間

2016-09-15

〔記者何世昌／台北報導〕台北市都委會昨早召開內湖通盤檢討專案會議，討論內湖交通問題，府外委員、交通大學退休教授黃台生建議闢建「公車專用道」，但交通局副局長陳學台認為不可行，因為文湖線是「高架路線」，道路內側已被樑柱占用，無多餘空間，短期內不可行。

昨「台北市內湖區都市計畫通盤檢討（主要計畫）案」及「台北市內湖區都市計畫通盤檢討（細部計畫）案」第四次專案小組會議，受到莫蘭蒂颱風影響，府外委員只有黃台生及陳亮全兩人出席。

交通局簡報，為了解決內湖交通，七月推出「汐止內科線」快速公車、八月實施捷運早鳥優惠。前者七月運量達八○三三人次，八月更成長至一萬一一八一人次；後者輔以免費接駁公車，西湖站、港墘站晨峰集中現象略有舒緩。

黃台生則說，內湖上班時間湧入大量人潮、下班後成空城，交通規劃應以大眾運輸為主，若要顯著改善交通，只提供快速公車是不夠的，還要規劃公車專用道，讓公車優先享有路權。

陳學台受訪時說，除了汐止內科線，還將推出淡水內科線、板橋內科線快速公車。現階段旨在培養民眾通勤至內科的習慣，待公車需求量提升後，再考慮規劃公車專用道。

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  • 學者建議內湖闢建公車專用道，圖為民權西路公車專用道。（資料照）

    學者建議內湖闢建公車專用道，圖為民權西路公車專用道。（資料照）

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