〈台北都會〉松山機場遷建 柯：加速作業
2016-09-15
〔記者黃建豪／台北報導〕昨里長市政座談會中，中山區新福里長童勝輝手持標語牌，希望台北市長柯文哲拿出魄力，解除松山機場四周禁止及限制建築物規定，否則無法落實中山區里民的居住正義。柯文哲直言「沒辦法」，但承諾將加速機場遷建作業，與中央政府和桃園市政府合作，至少先將時程表訂出來。
童勝輝說，身為台北市民真的非常痛苦，松山機場禁限建規定，讓台北市有近五分之一鄰里開發受限制，都市更新無法安全進行，況且桃園機場空間已足夠，希望能從解除限高開始，盼柯文哲拿出魄力，逐步落實里民的居住正義。
他說，松山機場遷建，也可讓河道改建、基隆河整治更順利，「這是迫不及待的東西，卻一拖再拖，民眾已經等不及了。」
民航局則回覆，禁限建辦法是參考國際民航公約規定訂定，機場周圍必須保持無障礙空域，確保機場起降容量及航機安全運作，因此，松山機場的禁限建規定仍需維持。
柯文哲也說，除非松山機場遷建，不然禁限建規定一定要有。他舉去年復興空難墜河為例，當時好在飛機沒有撞到大樓，否則「台灣九一一」就會在台北市上演。
柯文哲坦承，松山機場遷建在戰略上是合理的，但非常考驗桃園機場第三航廈的完工進度。市府確實有遷建松山機場的計畫，並已成立專案小組，由副市長林欽榮負責，但最近一忙就沒去處理；新政府上任，應可讓遷建作業加速，將與桃園市政府和中央一起合作處理。
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