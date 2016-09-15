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〈台北都會〉柯P:不吸毒 從不吸菸開始

2016-09-15

〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲大力劃設禁菸區，昨天下午出席替代役反毒種子培訓及校園宣導活動，還對現場幾百名學生說，「我一直想不通抽菸什麼好處」，「今天鼓勵各位同學不要吸毒，看看能不能從不要吸菸開始，吸菸要先擋住，連吸菸都沒有吸，要去吸毒機率應該很低；錯的事情不要做，不要吸毒，先從不要吸菸開始。」

柯文哲說，要避免吸毒，還不如從避免吸菸開始，他想不通抽菸什麼好處。他醫生魂上身，問台下學生，「你有沒有看過肺癌死掉的？有抽菸跟沒抽菸肺臟不一樣，肺臟上面黑色一點一點碳粒沉積」，吸菸很容易肺癌死掉，或得肺氣腫、呼吸道阻塞，也是活得滿痛苦的。

柯文哲說，他以前選舉常講，在這個社會什麼是對、什麼是錯，大家都知道，但常常對的事情沒有在做，錯的事情每天做，希望同學做對的事情，錯的事情不要做，不要吸毒，從不要吸菸開始。

談到毒品，柯文哲說，目前進監獄人數一半是吸毒，有一次他問警察局長邱豐光，為什麼Ｋ他命不列入二級毒品？邱回說，如果列為二級毒品，抓到就要送地檢署處理，監獄裡面裝不下去。可見Ｋ他命已經嚴重到沒有辦法列為二級毒品；如果把Ｋ他命再算進去，那更不得了。明明吸毒損耗國家力量，可是過去並沒有花很大力氣去對付它。

他說，與其讓一、兩人當反毒種子，不如全部學生對毒品採取負面態度，不是選一個人當反毒種子，而是每個人都是反毒品種子教師。

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  • 台北市長柯文哲出席「替代役反毒種子培訓暨校園反毒宣導活動」，為反毒種子授證、授旗。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲出席「替代役反毒種子培訓暨校園反毒宣導活動」，為反毒種子授證、授旗。（記者方賓照攝）

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