〈台北都會〉柯P:不吸毒 從不吸菸開始
2016-09-15
〔記者郭安家／台北報導〕市長柯文哲大力劃設禁菸區，昨天下午出席替代役反毒種子培訓及校園宣導活動，還對現場幾百名學生說，「我一直想不通抽菸什麼好處」，「今天鼓勵各位同學不要吸毒，看看能不能從不要吸菸開始，吸菸要先擋住，連吸菸都沒有吸，要去吸毒機率應該很低；錯的事情不要做，不要吸毒，先從不要吸菸開始。」
柯文哲說，要避免吸毒，還不如從避免吸菸開始，他想不通抽菸什麼好處。他醫生魂上身，問台下學生，「你有沒有看過肺癌死掉的？有抽菸跟沒抽菸肺臟不一樣，肺臟上面黑色一點一點碳粒沉積」，吸菸很容易肺癌死掉，或得肺氣腫、呼吸道阻塞，也是活得滿痛苦的。
柯文哲說，他以前選舉常講，在這個社會什麼是對、什麼是錯，大家都知道，但常常對的事情沒有在做，錯的事情每天做，希望同學做對的事情，錯的事情不要做，不要吸毒，從不要吸菸開始。
談到毒品，柯文哲說，目前進監獄人數一半是吸毒，有一次他問警察局長邱豐光，為什麼Ｋ他命不列入二級毒品？邱回說，如果列為二級毒品，抓到就要送地檢署處理，監獄裡面裝不下去。可見Ｋ他命已經嚴重到沒有辦法列為二級毒品；如果把Ｋ他命再算進去，那更不得了。明明吸毒損耗國家力量，可是過去並沒有花很大力氣去對付它。
他說，與其讓一、兩人當反毒種子，不如全部學生對毒品採取負面態度，不是選一個人當反毒種子，而是每個人都是反毒品種子教師。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
撿到黃鼠狼？ 通報後野放
新北市動保處日前接獲蘆洲區一家寵物用品店業者吳先生通報，有民眾向其兜售黃鼠狼一隻，他以三百元先買下，動保處獸醫獲報前往察看，確認黃鼠狼健康狀…
網友回應
熱門新聞
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 自由廣場》分享雲林的「新南向」經驗
- 馬英九9/26東吳開課 講題「台灣的國際法定位」
- 美駐澳洲大使︰中國重金介入澳政治之深 令人吃驚
- 最後希望 莊吉生單雙打晉8
- 「昨天只有4次 不夠啊」誣男友迷姦 復仇露餡
- 錯把精華液當洗碗精 男星哭喊「難怪洗不乾淨」
- 浪漫警官娶親 6輛粉紅車都520
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 東、南部今豪大雨特報 中颱馬勒卡緩步逼近台灣
- 野溪爆、後山坍 紅葉村民急逃命
- 莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
- 大聯盟4割男 已75年未見
- 史上最猛╱3個4割男 搶當打擊王
- 莫蘭蒂來襲 美聲歌手驚見梅杜莎
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- MLB》新王牌誕生 金鶯睽違16年客場完封紅襪
- 操作劣質一條龍 政院：依法懲處
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President pledges cross-strait stability
- 愛爾蘭不去了！馮德倫重家庭 返港陪舒淇賞月
- 蛇精男心繫葛蘭蒂襲台 「姐心疼你們」
- 莎娃提前復出案 拖到下個月
- 中秋連續假期 北市木柵4處河濱公園開放民眾烤肉
- 司院人事同意權 朝野都說嚴審
- 少棒教練王子燦談金鋒／小三進球隊 一度當逃兵
- Casper南韓闖天下 問候吃飽被罵無禮
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
- 不須女性 只有精子也能傳宗接代
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 微風廣場週年慶開檔 限定鞋款千元有找
- 警抄地下兵工廠 孕妻尖叫示警
- 天心莫名翻白眼 楊謹華合照驚呆
- 滅火器新單曲 向鋒哥致敬
- 被拖吊拒繳罰單 莽男衝撞拖吊場
- 新一代Apple Watch 可自動偵測是自由式還是蛙式
- 台灣鋒砲 苦練棒球人生
- 台南公園滿目瘡痍 樹倒嚴重
- 大拜拜 莫淪為統戰秀
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉柯P:不吸毒 從不吸菸開始
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分