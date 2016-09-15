〈台北都會〉視障生摸馬、騎馬 驚奇初體驗

2016-09-15

〔記者梁珮綺／台北報導〕「原來馬這麼大一隻！」台北市啟明學校校外教學，首度帶視障生到台灣馬術治療中心，讓學生與馬面對面，孩子們第一次摸馬、刷馬、騎馬，感覺好新鮮。因腦麻不良於行的高中部「小威」坐輪椅，從小就害怕各種動物，在爸爸鼓勵下嘗試騎馬，一開始很緊張，習慣後笑說，自己好像在開吉普車！

啟明學校老師潘樺說，孩子沒辦法用眼睛看，校外教學多以觸摸、聽覺方式進行，往年通常到台北市立動物園，聽導覽或動物叫聲；去年則是帶孩子做手工肥皂，教他們攪拌、倒液體。而這次是「全身性」體驗，大部分學生摸馬時，都很詫異，原來跟想像中落差很大。

孩子們摸完馬後，用圓板凳練習「跨」的動作，再讓他們上馬。潘樺說，每個孩子一坐上馬背，表情都是驚魂未定，覺得很恐怖。不過，馬的左、右和前方各有一名老師，孩子們慢慢放心，讓馬載著繞行場地約三圈，「下來時，每個人都超開心的！」

綜合職能班的「阿甫」除了重度視障，還患有自閉，害怕陌生環境，常有哭喊或較大動作，連假結束，老師要牽他進校門，阿甫也會發出很大的聲音抗拒。不過，這次阿甫全程情緒穩定，騎馬時也沒有任何情緒起伏。潘樺說，雖然阿甫無法正常表達自己的感受，但老師們都感覺得出來，阿甫非常喜歡這個活動。學校也考慮，未來將騎馬體驗納入校外教學課程。