〈台北都會〉傳奇咖啡館 助「家創兒」自信自立
2016-09-15
〔記者張凱翔／台北報導〕天主教善牧基金會卅年來，在全台各地收容安置上萬個「家創兒」，在中途家園陪伴他們經歷家暴、失親或失依的風雨。基金會也提供職訓機會，被收容的家創兒都有機會到台東「傳奇咖啡館」，學習自己烘豆、沖泡咖啡，靠自己的努力再站起來，重新培養與人互動的自信。
傳奇咖啡館二○一三年創立於台東市四維路，讓缺乏家庭庇護的少女，有一個進入職場前的暖身空間。咖啡館提供豐富課程，除了認識咖啡的發展演變，從烘豆到磨粉、基礎器材操作到花式特調，以及咖啡機保養等等，更重要的是，學習如何與他人相處、學習工作態度和堅持的重要性，提升孩子的自信。
傳奇咖啡館店長小萱分享，過去她防備心較重、容易與別人起衝突，但她從咖啡館工作的經驗中慢慢成長出自信，跨出很多的「第一步」，也漸漸能收斂自己的脾氣和客人應對。成為店長之後，身上還肩負著指導其他少女的責任，她認為，這些經驗對她自立生活、面對未來都很有幫助。
小萱表示，除了對咖啡的興趣，她還想成為社工。因為，過去都是社工陪伴她長大、給她溫暖，她也希望把這份愛傳下去，今年大學如願考上社工系。
傳奇咖啡館的社工黃筱筑說，不少孩子剛開始認為自己不喜歡咖啡而拒絕學習，後來卻能慢慢從工作過程中得到自信，甚至培養出專長，對人格的正向養成都非常有幫助，例如，有些孩子在文宣美編中做出興趣，也有人喜歡在外場和客人互動，看到孩子成長，都讓她很感動！
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