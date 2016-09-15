〈台北都會〉《好吃好玩》樹林紅麴節10.2登場

2016-09-15

〔記者張安蕎／新北報導〕樹林區「紅麴文化節」邁入第十年，今年訂於十月二日於樹林高中舉行，現場將有各式各樣紅麴商品和小吃，並免費發送兩千個紅麴麻糬，同時規劃親子活動及抽獎，有吃又好玩。

樹林的紅麴文化起源於紅露酒產業，年產量曾超過十萬公石，產品遍布全台灣。雖然酒廠已於九十三年搬遷至宜蘭，但因政府推廣一鄉一特色，九十六年樹林市長陳世榮便以紅麴為代表，推廣樹林紅麴文化節。

樹林區長林耀長表示，今年紅麴文化節將發送兩千個紅麴麻糬，同時請到金曲歌后以莉高露獻唱，以及知名養身料理達人秋香，為大家示範紅麴養身料理。

現場規劃「趣味集章關卡」活動，讓親子家庭一同參與有趣問答，進一步了解樹林多采多姿的文化風貌，集滿所有印章即可參加抽獎活動，禮品包括五十五吋液晶電視、腳踏車、電鍋等。

表演活動方面，邀請到山佳樂齡學習中心太鼓班、鄉土文化藝文協會、客家鄉親會、樹林區原住民發展協進會等在地社團，展現紅麴文化的風情與魅力；玩具銀行、衛生所、樹林地政等單位，也將到場擺攤。