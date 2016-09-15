| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
內湖運動中心深夜火災！ 風勢大撲滅困難
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉《好吃好玩》樹林紅麴節10.2登場

2016-09-15

〔記者張安蕎／新北報導〕樹林區「紅麴文化節」邁入第十年，今年訂於十月二日於樹林高中舉行，現場將有各式各樣紅麴商品和小吃，並免費發送兩千個紅麴麻糬，同時規劃親子活動及抽獎，有吃又好玩。

樹林的紅麴文化起源於紅露酒產業，年產量曾超過十萬公石，產品遍布全台灣。雖然酒廠已於九十三年搬遷至宜蘭，但因政府推廣一鄉一特色，九十六年樹林市長陳世榮便以紅麴為代表，推廣樹林紅麴文化節。

樹林區長林耀長表示，今年紅麴文化節將發送兩千個紅麴麻糬，同時請到金曲歌后以莉高露獻唱，以及知名養身料理達人秋香，為大家示範紅麴養身料理。

現場規劃「趣味集章關卡」活動，讓親子家庭一同參與有趣問答，進一步了解樹林多采多姿的文化風貌，集滿所有印章即可參加抽獎活動，禮品包括五十五吋液晶電視、腳踏車、電鍋等。

表演活動方面，邀請到山佳樂齡學習中心太鼓班、鄉土文化藝文協會、客家鄉親會、樹林區原住民發展協進會等在地社團，展現紅麴文化的風情與魅力；玩具銀行、衛生所、樹林地政等單位，也將到場擺攤。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
撿到黃鼠狼？ 通報後野放

新北市動保處日前接獲蘆洲區一家寵物用品店業者吳先生通報，有民眾向其兜售黃鼠狼一隻，他以三百元先買下，動保處獸醫獲報前往察看，確認黃鼠狼健康狀…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：〈台北都會〉《好吃好玩》樹林紅麴節10.2登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.