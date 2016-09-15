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〈台北都會〉非洲養雞救窮 華僑高中學生募款

2016-09-15

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立華僑高中根與芽扶輪少年服務團繼去年響應送鞋到非洲活動，成功募集七萬雙鞋後，再次發起「非洲養雞計畫」，社團指導老師楊淑瀞說，學生希望募集六十萬元經費，協助六百個非洲貧困家庭，透過養雞自力更生改善經濟，要以最簡單的方式，給弱勢家庭最實質的協助。

楊淑瀞說，「非洲養雞計畫」的念頭來自去年她和服務團的梁容爾、黃沐庭一起去非洲捐鞋，回來台灣前有牧師送一隻雞給學生，梁容爾將雞留給當地居民，發想是否可以透過募款買雞給當地貧民飼養，透過雞隻繁殖和生蛋，增加窮人的營養和收入。

籌款60萬 援助600貧戶

團員返台後構思計畫細節，並且開說明會及募款，梁容爾說，透過與當地救助組織合作，第一階段將投入六十萬元經費，每戶約一千元，就可幫助六百戶貧民各養五隻雞，然後再視狀況修正檢討方案作法。

在根與芽社團努力下，募款額度即將達成，梁容爾與黃沐庭計畫明年寒假再去非洲了解計畫執行進度。

華僑高中校長蔡枳松說，學生熱情令人感動，他相信參與計畫的學生，也能從計畫草擬、執行過程中，學到許多有用的經驗。

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  • 黃沐庭（左）與梁容爾認真投入非洲養雞計畫。 （華僑高中提供）

    黃沐庭（左）與梁容爾認真投入非洲養雞計畫。 （華僑高中提供）

  • 華僑高中根與芽社團希望能以養雞計畫幫助非洲窮人。（華僑高中提供）

    華僑高中根與芽社團希望能以養雞計畫幫助非洲窮人。（華僑高中提供）

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