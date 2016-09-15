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〈台北都會〉春風化雨40年 陳叡智退休當志工

2016-09-15

〔記者翁聿煌／新北報導〕板橋區莒光國小校長陳叡智服務教育界滿四十年今年退休，莒光國小家長會肯定校務運作順暢，改造校園生態環境成果豐碩，原本期待陳叡智再當一任四年，但是陳叡智因為用眼過度罹患乾眼症，只好申請退休，才六十歲的他要去陽明山擔任義務解說員，繼續為社會與自然教育奉獻。

要去陽明山當義務解說員

陳叡智出身花蓮縣鳳林鎮，鳳林鎮是台灣知名的校長鎮，僅一萬多的人口，至今已出一百多個校長，陳叡智笑說，因為鳳林都是貧窮農家子弟，所以當時想要不花錢念書，就是報考師專。

積極改造校園的生態環境

陳叡智廿歲從花蓮師專畢業，分發至台北縣三峽鎮大成國小服務，他說自己一開始還真不適應台北都會的水泥叢林環境，十分懷念花蓮海天遼闊的景色，因此八十三年他在實踐國小當輔導主任，因應開放教育，在校內創設校園生態園區，希望給都會生活的師生，有一處綠意盎然的休憩空間。

四十年春風化雨的教育旅程轉眼間流逝，陳叡智沒有遺憾，但是看著時空環境變化，他感慨，以往的尊師重道來自傳統美德，現在要得到學生和家長的尊重，要靠老師的專業能力，因為以前老師是知識的來源，現在學生使用網路獲得知識既快又多，老師也得不斷研習進修，精進成長，「讓每堂課都能吸引學生專心傾聽」。

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  • 陳叡智服務教育界四十年今年退休。（記者翁聿煌攝）

    陳叡智服務教育界四十年今年退休。（記者翁聿煌攝）

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