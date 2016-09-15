〈台北都會〉五股國中老欉柚 摘了200多顆
2016-09-15
〔記者葉冠妤／新北報導〕強颱莫蘭蒂襲台，五股國中採收文旦，祈求天「柚」台灣、福「柚」秋節！
年度盛事 秋節前大豐收
位在半山腰的五股國中得天獨厚，享有豐富的山林農業資源，在歷任校長的用心維護下，早已是一所生態學校，現任校長蔡秀香更發揮農家子女精神，透過學校園藝組志工協助，將原本滿是石礫的閒置校區，開墾成「開心農場」與「魚菜共生池」；除此之外，尚有一株藏身秘境的柚子樹，光這一株柚樹，就能採收兩百多顆沉甸甸的柚子。
創校近50年 柚子樹更老
蔡秀香說，校園遍布柿子、芭蕉、木瓜等果樹，柚樹為創校「元老」，創校近五十年，「有學校，就有柚子樹」，佇立於位置隱密的校長宿舍外牆，年年結實纍纍，至今已長成兩層樓高，每年中秋節前夕，採柚子已成為五股國中的儀式，學校總務處老師們花盡心思，爬上爬下、接力採收柚子。
由於今年秋節遭逢強颱，老師們在週一趕緊展開採柚大作戰，蔡秀香說，前幾年颱風肆虐，學校柚樹受損歉收，但今年暑假颱風相對少，柚樹又恢復蓬勃生機，採收了兩百多顆的柚子，滿滿堆疊在桌上，「我還擔心桌子會不會被柚子壓垮！」學校老師們看到這座「柚子山」，也紛紛忍不住驚呼。
美術課玩彩繪 清香誘人
不僅如此，五股國中的美術老師更一時興起，拿起柚子到美術課上彩繪，蔡秀香表示，師生一起彩繪文旦，在生活中展現創意，聞著陣陣柚香，同學們都笑得開懷，而且看著妝點上可愛表情的柚子，「實在好療癒！」
蔡秀香表示，兩百多顆柚子隨後分送學校師生、教育局同仁，「別人是千里送鵝毛，我們則是送柚子」，雖然今年秋節遇強颱擾亂，但有柚子豐收作為好兆頭，五股國中師生一起祈願天「柚」台灣，別具意義。
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