〈台北都會〉台北市防颱不鬆懈 大眾運輸正常運作

2016-09-15

〔記者謝佳君、何世昌、梁珮綺、張凱翔、黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕中秋連假卻遇颱風接連擾台，雖然今天仍正常上班上課，但市府各單位仍繃緊神經，加強防颱措施。市府也提醒，十四座河濱公園指定區雖開放中秋烤肉，但若關閉水門，將不得烤肉，車輛也需移除，水門周邊則開放道路紅黃線停車，並暫停路邊收費。

市立聯醫表示，今天維持中秋連假門診開設，包括中興、仁愛、和平婦幼、陽明及忠孝院區，而原排定的各項手術、特殊檢查則照常進行，並加強急診作業。另十五至十八日附設門診部均停診。環保局則表示，今天維持正常垃圾清運。

大眾運輸部分，公車今天維持正常行駛，但貓纜若停止營運，貓空遊園公車也會配合停駛。捷運方面也正常營運，並且視風力級數及人潮彈性調整班距。

另外，各區公所備有沙包及抽水機，有需要的民眾可至公所登記領取沙包，如需借用抽水機，可直接詢問公所，由公所人員協助操作。