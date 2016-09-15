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〈台北都會〉莫蘭蒂擾中秋 台北文化護照活動延期

2016-09-15

〔記者梁珮綺、黃建豪、謝佳君、何世昌、沈佩瑤／台北報導〕颱風莫蘭蒂擾中秋，北市風雨未達停止上班上課標準，今天照常上班上課，各場館也正常開放，不過，天文館原訂今晚六點至九點在戶外廣場舉辦望遠鏡賞月活動，若遇雨會取消，改至室內講解望遠鏡構造；而文化局「台北文化護照」系列活動中，原訂昨晚七點到八點卅分在北科大點子工坊舉辦的《maker妳的創意人生》也因颱風順延至十月五日晚上七點。

兒童新樂園則訂於十五、十六日舉辦「中秋鳳梨酥DIY」免費體驗活動，中秋連假期間，出示兒童新樂園APP或是在園區內拍照打卡上傳臉書，可至遊客服務中心兌換「台北尋寶隊」專屬貼紙；全國低收入戶及身心障礙者，四天連假期間也可領取免費遊樂券，當天使用，免費體驗四項遊樂設施。

動物園提早在十一日舉辦中秋活動，連假無相關活動，自來水園區、士林官邸、市立美術館同樣也未舉辦。

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