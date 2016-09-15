〈台北都會〉莫蘭蒂強風 台北市70件路樹倒阻交通
〔記者郭安家、何世昌、張凱翔／台北報導〕莫蘭蒂颱風路線行經南台灣，台北市昨廿四小時累積雨量最高地點是貓空山區，雖未發生重大水災，不過，在平地風力介於一至四級，最強陣風八、九級的狀態下，民眾通報七十件路樹傾倒，波及車輛和機車騎士被砸到頭，還導致光復南路交通堵塞。台北市法務局表示，民眾可申請國家賠償。
車輛受損、騎士被砸到頭
北市雨量多集中在西南側，截至昨下午五時卅分，廿四小時累積雨量最高發生在文山貓空雨量站，累計雨量七十三．五毫米，其次是信義區六十毫米、南港區四十毫米，累積雨量最少則是北投、士林。但民眾普遍感覺陣風搖晃，山區及平地觀測站平均最強陣風為八、九級，比前一天六級陣風強。
青島東路一棵榕樹因罹患褐根病、不敵強風，壓毀停放路邊的轎車。另外，光復南路四三二號前一棵約十公尺、三層樓高的路樹，於下午三時許不敵強風突然倒在路中間，砸到騎士蔡先生（四十歲）和兩輛計程車；由於光復南路交通繁忙，一度造成堵車，下午四時才將路樹移到路邊，解除交通堵塞。
被路樹砸到頭的蔡先生表示，幸好有安全帽，不然後果不堪設想；至於是否要申請賠償？蔡說，機車修理也沒多少錢，跟市府要錢得花更多時間，所以還要再想想。兩輛計程車擋風玻璃被砸龜裂，車行則表示，求償與否要看司機個人意願，車行會盡力配合。
法務局：民眾可申請國賠
法務局指出，民眾受到損害，可向北市府相關單位申請國賠，但若昨天路樹倒下，是不可抗力因素，將無法一概而論提供賠償，需視個案認定。法務局說，因颱風造成強陣風，過去颱風幾乎皆被認定是不可抗力因素，國賠委員也會釐清褐根病樹木傾倒前，公園處人員是否盡維護之責。
法務局說，民眾若要申請國賠，最好檢具照片、地點、受損害狀況等相關證據。
北市昨未傳嚴重災情，根據一九九九市民熱線，截至下午五時卅分，接獲七十件路樹傾倒案，大多集中文山區及大安區，公園處總工程司藍舒凣說，下午六時許已將倒樹截斷，預計午夜前全數復舊完畢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
新北市動保處日前接獲蘆洲區一家寵物用品店業者吳先生通報，有民眾向其兜售黃鼠狼一隻，他以三百元先買下，動保處獸醫獲報前往察看，確認黃鼠狼健康狀…
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 自由廣場》分享雲林的「新南向」經驗
- 馬英九9/26東吳開課 講題「台灣的國際法定位」
- 美駐澳洲大使︰中國重金介入澳政治之深 令人吃驚
- 最後希望 莊吉生單雙打晉8
- 「昨天只有4次 不夠啊」誣男友迷姦 復仇露餡
- 錯把精華液當洗碗精 男星哭喊「難怪洗不乾淨」
- 浪漫警官娶親 6輛粉紅車都520
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 東、南部今豪大雨特報 中颱馬勒卡緩步逼近台灣
- 野溪爆、後山坍 紅葉村民急逃命
- 莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
- 大聯盟4割男 已75年未見
- 史上最猛╱3個4割男 搶當打擊王
- 莫蘭蒂來襲 美聲歌手驚見梅杜莎
- 鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
- MLB》新王牌誕生 金鶯睽違16年客場完封紅襪
- 操作劣質一條龍 政院：依法懲處
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 President pledges cross-strait stability
- 愛爾蘭不去了！馮德倫重家庭 返港陪舒淇賞月
- 蛇精男心繫葛蘭蒂襲台 「姐心疼你們」
- 莎娃提前復出案 拖到下個月
- 中秋連續假期 北市木柵4處河濱公園開放民眾烤肉
- 司院人事同意權 朝野都說嚴審
- 少棒教練王子燦談金鋒／小三進球隊 一度當逃兵
- Casper南韓闖天下 問候吃飽被罵無禮
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
- 不須女性 只有精子也能傳宗接代
- 媽媽別擔心 小孩磨牙不影響齒列
- 微風廣場週年慶開檔 限定鞋款千元有找
- 警抄地下兵工廠 孕妻尖叫示警
- 天心莫名翻白眼 楊謹華合照驚呆
- 滅火器新單曲 向鋒哥致敬
- 被拖吊拒繳罰單 莽男衝撞拖吊場
- 新一代Apple Watch 可自動偵測是自由式還是蛙式
- 台灣鋒砲 苦練棒球人生
- 台南公園滿目瘡痍 樹倒嚴重
- 大拜拜 莫淪為統戰秀
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
標題：〈台北都會〉莫蘭蒂強風 台北市70件路樹倒阻交通
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email