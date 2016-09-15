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莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
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〈台北都會〉莫蘭蒂強風 台北市70件路樹倒阻交通

2016-09-15

〔記者郭安家、何世昌、張凱翔／台北報導〕莫蘭蒂颱風路線行經南台灣，台北市昨廿四小時累積雨量最高地點是貓空山區，雖未發生重大水災，不過，在平地風力介於一至四級，最強陣風八、九級的狀態下，民眾通報七十件路樹傾倒，波及車輛和機車騎士被砸到頭，還導致光復南路交通堵塞。台北市法務局表示，民眾可申請國家賠償。

車輛受損、騎士被砸到頭

北市雨量多集中在西南側，截至昨下午五時卅分，廿四小時累積雨量最高發生在文山貓空雨量站，累計雨量七十三．五毫米，其次是信義區六十毫米、南港區四十毫米，累積雨量最少則是北投、士林。但民眾普遍感覺陣風搖晃，山區及平地觀測站平均最強陣風為八、九級，比前一天六級陣風強。

青島東路一棵榕樹因罹患褐根病、不敵強風，壓毀停放路邊的轎車。另外，光復南路四三二號前一棵約十公尺、三層樓高的路樹，於下午三時許不敵強風突然倒在路中間，砸到騎士蔡先生（四十歲）和兩輛計程車；由於光復南路交通繁忙，一度造成堵車，下午四時才將路樹移到路邊，解除交通堵塞。

被路樹砸到頭的蔡先生表示，幸好有安全帽，不然後果不堪設想；至於是否要申請賠償？蔡說，機車修理也沒多少錢，跟市府要錢得花更多時間，所以還要再想想。兩輛計程車擋風玻璃被砸龜裂，車行則表示，求償與否要看司機個人意願，車行會盡力配合。

法務局：民眾可申請國賠

法務局指出，民眾受到損害，可向北市府相關單位申請國賠，但若昨天路樹倒下，是不可抗力因素，將無法一概而論提供賠償，需視個案認定。法務局說，因颱風造成強陣風，過去颱風幾乎皆被認定是不可抗力因素，國賠委員也會釐清褐根病樹木傾倒前，公園處人員是否盡維護之責。

法務局說，民眾若要申請國賠，最好檢具照片、地點、受損害狀況等相關證據。

北市昨未傳嚴重災情，根據一九九九市民熱線，截至下午五時卅分，接獲七十件路樹傾倒案，大多集中文山區及大安區，公園處總工程司藍舒凣說，下午六時許已將倒樹截斷，預計午夜前全數復舊完畢。

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  • 昨下午光復南路四三二號前高三層樓的路樹不敵強風倒下，砸到兩台小黃、一台機車，所幸無人傷亡。（記者張凱翔攝）

    昨下午光復南路四三二號前高三層樓的路樹不敵強風倒下，砸到兩台小黃、一台機車，所幸無人傷亡。（記者張凱翔攝）

  • 一棵位在青島東路的榕樹，因罹患褐根病不敵強風壓毀停放路邊的轎車，幸未傳人員傷亡。（大安區龍泉里長龎維良提供）

    一棵位在青島東路的榕樹，因罹患褐根病不敵強風壓毀停放路邊的轎車，幸未傳人員傷亡。（大安區龍泉里長龎維良提供）

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