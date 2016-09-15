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〈台北都會〉沒放颱風假被罵 柯Ｐ：照規定辦事

2016-09-15

〔記者郭安家／台北報導〕莫蘭蒂颱風侵襲南台灣，北北基前天依照中央氣象局資訊，宣布昨正常上班上課，但有網友抱怨風雨不小，應停班停課。市長柯文哲昨天在替代役男反毒活動受訪表示，放颱風假與否，也要照規定辦事。雖然今天是中秋節，市府昨下午再宣布，今天未達停班停課標準。

今天正常上班上課

昨中午十二點半，北市府所在信義計畫區天空白茫茫，豪雨及強陣風將路樹吹得歪斜。有網友於Ptt（批踢踢）八卦板貼文嗆「科（柯）Ｐ你ＸＸ不放假，讓你看看覺醒的力量，信義區狂風暴雨拉（啦），還有大安區、文山區、松山區、中山區等全部站出來…」，眾網友立刻留言各區暴雨情形，還詢問下午要放假了沒。

不過，也有網友說「一下子而已啦」、「信義區又沒啥雨了」、「出門風大雨大，我一進公司風雨馬上停，Ｘ」，還有人酸「台灣就是因為你們這群沒競爭力的北部人」，網友甚至引用彰化縣長魏明谷臉書回覆留言，酸想放假的人「放個毛？玻璃人？」

對此，北市府發言人林鶴明表示，前天宣布昨正常上班上課，是按照氣象局預報，研判風雨並未達到放颱風假標準。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，依據氣象預報，颱風暴風半徑在四小時內可能經過的地區，平均風力七級或陣風十級以上，才停止上班上課。根據中央氣象局觀測，莫蘭蒂暴風圈未經過北市，且昨凌晨至中午台北風力約四、五級、最大陣風七、八級。

昨下午雨勢減緩，北市府則於五點半宣布，北北基市府人事處已同步在人事行政總處登錄，今天北北基均未達停止上班及上課標準。

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