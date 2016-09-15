〈台北都會〉蘆洲神將祭 女生也能迎神

2016-09-15

〔記者葉冠妤／新北報導〕蘆洲神將文化祭系列活動日前起跑，過去迎神的重責大任都由男性擔綱，今年卻特別不一樣，提倡女男平權，蘆洲紫禁城博物館館長、同時也是佛像雕刻師的王兩傳表示，為了要破除傳統迎請神將「重男輕女」的觀念，他所製作的神將不再只有男性迎請，女生也能迎神。

蘆洲素有「神將故鄉」的美稱，每年舉辦的神將文化祭更是在地盛事，吸引大批民眾參與，不過，王兩傳說，神將服飾、禮節規範一年比一年還不嚴謹，迎請神明時，常常上身是神將，下身卻搭配牛仔褲和球鞋，扛累了還直接將神將放在馬路上休息，對神明不尊重。

一方面呼籲地方遵循禮節，王兩傳另方面卻突破傳統窠臼，他提倡扭轉性別偏見，昨讓女模特兒以迎神裝扮，在老師傅指導下扛神將、迎神，成為蘆洲百年來首位迎請神將的女性。

王兩傳表示，天上聖母是女性，觀世音菩薩也是女性，為什麼女性就不能扛神將？他認為應講求男女平等，接下來也會建議區公所推廣。