〈台北都會〉撿到黃鼠狼？ 通報後野放

2016-09-15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市動保處日前接獲蘆洲區一家寵物用品店業者吳先生通報，有民眾向其兜售黃鼠狼一隻，他以三百元先買下，動保處獸醫獲報前往察看，確認黃鼠狼健康狀況良好，已擇適當地點野放。

動保處處長陳淵泉說，都會區見到黃鼠狼的機會很少，黃鼠狼在肉食類哺乳動物中，算是凶猛的，體長大約廿五至卅五公分，犬齒相當發達，但不會主動攻擊人；棲息地包括森林、草原和農田，由於體型似臘腸，行動敏捷，可以輕易鑽入洞穴中捕捉老鼠，這次會在蘆洲郊區發現，可能是棲地食物來源改變，且老鼠多才讓牠轉移來覓食。

吳姓業者說，一名中年男子帶著黃鼠狼到店裡販售，他嚇了一跳，問在哪捕捉？中年男子說是在蘆洲郊區拾獲，看牠外型可愛，希望賣給寵物店；吳姓業者說，店內只賣鳥類及寵物鼠，頭一次遇到民眾拿野生動物來店內販賣，擔心黃鼠狼被轉賣到不法業者手上，便以三百元買下，但擔心買賣不明來歷的野生動物觸法，隨即通報動保處後續處理。