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莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉新北強風8級 樹倒47件招牌掉落19起

2016-09-15

〔記者何玉華、張安蕎、吳仁捷／新北報導〕新北市雖然不在強颱莫蘭蒂警戒範圍內，但昨天風大雨驟，幸好沒有傳出重大災情，倒是路樹傾倒、招牌掉落的通報不少。

隨著莫蘭蒂七級暴風半徑擴大為二百二十公里，氣象局又發布新北市北部海域納入警戒，市府災害應變中心昨天清晨五點半二級開設，災防會報中提及，由於新北市位於海上警報警戒區，防災著重避免漁船出港、勸導民眾避免觀潮、避免從事水域遊憩活動。

截至昨晚六點，新北市消防局獲報一百三十二件輕微災害，其中以路樹倒塌四十七件最多，其次是十九起招牌掉落及十三起圍籬與鐵皮掉落。

昨天新北市最大陣風達到八級，樹林區中山路三段與民和街交叉路口，昨天上午十時發生路樹倒塌事件，所幸無人受傷，但雙向車道無法通行，樹林往返鶯歌的車輛，必須改道至三峽區走三鶯大橋，路程至少增加十分鐘，倒塌的路樹至下午四時清除完畢。

土城區則差點發生招牌倒塌事件，位於延和路的廣告招牌支架，昨日中午遭強風吹垮，區公所獲報後，立即派遣拆除大隊到場將招牌拆除，工務課長李玉馨表示，颱風接連來襲，籲請商家將招牌加固，避免意外發生。

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  • 新北市長朱立倫到災害應變中心關心颱風的動向。（記者何玉華翻攝）

    新北市長朱立倫到災害應變中心關心颱風的動向。（記者何玉華翻攝）

  • 新北市雖然不在強颱莫蘭蒂警戒範圍，但路樹傾倒、招牌掉落通報不少。（記者何玉華翻攝）

    新北市雖然不在強颱莫蘭蒂警戒範圍，但路樹傾倒、招牌掉落通報不少。（記者何玉華翻攝）

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