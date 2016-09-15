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〈台北都會〉淡海輕軌路線北移 國產署點頭了

2016-09-15

〔記者李雅雯／新北報導〕淡海輕軌藍海線B07（沙崙站）至B08（台北海洋學院站）原定路線，因為遇上清法戰爭滬尾古戰場城岸遺蹟，路線需北移避開遺蹟，北移預定地地主國有財產署北區分署最初「不同意」，認為調整有損旅館區開發權益，經過協商後終獲共識。整體工程預計民國一○七年底完工。

遭遇古戰場遺蹟 更改路線

淡海輕軌第一期工程包括綠山線全線和藍海線三座車站，路線總長九．六公里。B07站、B08站間路線行經沙崙海水浴場側淡海路，因應文化資產坐落原定路線上，平面改採高架化，且盡量北移，但北移預定地為國有財產署所管轄，且規劃為旅館區。

國有財產署北區分署所屬的旅館區面積為四．六九公頃，捷運工程局原方案擬變更部分為「道路用地」、「古蹟保存區」、「古蹟保存區（兼供道路使用）」，共計○．三九七四公頃，國有財產署北區分署以「變更後降低國有土地使用強度、減損國產權益」理由不同意變更。第二個方案，規劃變更為「道路用地」、「綠地用地」、「古蹟保存區」、「捷運系統用地」，共計○．二三三一公頃，終獲同意。

旅館區土地變更 一度受阻

捷運工程局副局長李政安指出，第一個方案，會將旅館區切成兩塊，造成土地所有權人使用規劃困難，淡海輕軌行經此路線採高架化，道路用地毋須那麼多，墩柱部分可變更為「捷運系統用地」。調整後的第二個版本所需要用地變更面積較小，路線上也不會切開旅館區用地。新北市都市計畫委員會專案小組已通過此案，將送大會討論，後續再送內政部。

李政安坦言，淡海輕軌該段路線遇上文化資產後的處理，已經耽誤許多時程，都市計畫變更取得用地力求「愈快愈好」。

漁人碼頭站 下週一起施工

淡海輕軌第一期整體工程進度目前達三十四．三八％，預計民國一○七年底完工。藍海線B06（淡水漁人碼頭站）預計將在九月十九日起施工，捷運工程局提醒車主移車。

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  • 國有財產署北區分署所持旅館區（圖左路邊以左），部分範圍因應淡海輕軌工程需要，擬進行都市計畫變更。（記者李雅雯攝）

    國有財產署北區分署所持旅館區（圖左路邊以左），部分範圍因應淡海輕軌工程需要，擬進行都市計畫變更。（記者李雅雯攝）

  • 藍海線淡水漁人碼頭站即將入場施作，現場已經立起告示牌，籲請車主注意狀況。（記者李雅雯攝）

    藍海線淡水漁人碼頭站即將入場施作，現場已經立起告示牌，籲請車主注意狀況。（記者李雅雯攝）

  • 淡海輕軌藍海線北移路線用地有譜，整體工程預計民國107年底完工，圖為「淡水行政中心站」。（捷運工程局提供）

    淡海輕軌藍海線北移路線用地有譜，整體工程預計民國107年底完工，圖為「淡水行政中心站」。（捷運工程局提供）

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