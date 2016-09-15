〈北部〉老翁暗藏鑰匙 車賣友人再偷回

2016-09-15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣60歲張姓男子12日發現汽車遭竊，向轄區竹南警分局報案，警方調閱監視器後，發現65歲葉姓男子涉案，逮捕葉男後，張男見到葉男，脫口而出「蛤？怎麼會是你！」原來張男被竊車輛是去年才向葉男購買，葉男卻暗藏鑰匙，偷走汽車。警方昨依竊盜罪將葉男函送法辦。

警方表示，張男在12日下午神態焦急，跑到竹南警分局海口派出所報案，指停在竹南鎮保安與保福路口旁空地的自小客車遭竊，警方立即調閱監視器，並派員到案發地點附近查看，從監視器畫面中發現葉男竊車。

監視器畫面顯示，葉男於12日凌晨3點多當時騎機車在失竊車輛附近徘徊，之後將機車停在失竊自小客車附近，然後徒步走向自小客車把車竊走。

警方鎖定葉男犯案後，也眼尖認出葉男是甫出獄兩個月的轄區治安顧慮人口，馬上前往葉男住處逮人，到場後發現葉男正在睡午覺，葉男見警方上門，說詞推託，但警方仍在葉男住處附近找到失竊車輛，順利在一小時內破案。

警方之後通知張男認領車輛，途中張男碰見葉男突然脫口而出「蛤？怎麼會是你！」警方才得知原來失車是葉男去年8月賣給友人張男，但是交車時並未將全部汽車鑰匙交付，居然伺機偷走已賣出的車輛。