〈北部〉疑妻有小王！醋夫備霰彈槍談判

2016-09-15

撞妻機車又騷擾

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣42歲呂姓男子，發現妻子在臉書與一名男性友人互動熱絡，懷疑妻子徐女討契兄，開貨車衝撞妻子的機車，又到妻子娘家騷擾恐嚇，還準備制式霰彈槍彈要與妻子及妻子男友談判。幸警方及時將呂男查獲，否則後果不堪設想，警訊後，昨天依違反家暴防治令、槍砲罪嫌，將呂男送辦。

警方指出，呂男從事土木包工業，徐女則為服務業，呂男發現徐女在臉書內，與一名男性友人互動熱絡，因而懷疑徐女結交男友，夫妻倆於13日下午發生口角爭執，呂男盛怒之下，開貨車衝撞徐女的機車，徐女嚇得報警，不過警方到場前，呂男已離去。

這起家暴案，經北苗所及警分局家防官評估後，徐女有急迫且立即生命危險，即向苗栗地方法院聲請緊急保護令，法院也立即於晚間6點30分核發；徐女則到親友家「避難」，對於丈夫的指控，徐女則否認，表示僅是一般朋友，是丈夫想太多。

不料，當晚8點多，警方接獲徐女娘家報案，指呂男前往騷擾，警方到場發現呂男在徐女娘家附近大聲咆哮，並出言恐嚇，當場依違反保護令，將呂男帶回派出所。

咆哮恐嚇 槍彈備妥

呂男供稱，他到妻子娘家，是要找妻子，要妻子及妻子的男友出來面對談判，他還供出已在談判地點準備了槍彈。

警方依呂男供稱的談判地點，果然找到以黑色塑膠袋套裝的霰彈槍1支、子彈3顆，其中1顆子彈已經上膛。

呂男供稱，霰彈槍是7年前在桃園市小南門，向1名不知名男子以60萬元購得，僅收藏用。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆