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〈北部〉秀林鄉 出現時雨瀑布

2016-09-15

颱風莫蘭蒂夾帶驚人雨勢，花蓮縣秀林鄉單日累積雨量超過390毫米，導致崇德村左側山壁出現多道驚人的罕見「時雨瀑布」，大水順著峭壁傾斜處流下，遠眺景觀相當壯觀，吸引不少台九線用路人停車欣賞。

太管處表示，豪雨導致山區含水量大，沿著公路就能發現多處山壁出現季節性「時雨瀑布」，預計近期內還不會消失，水勢將隨時間及天候變化逐漸縮小。（圖文：記者王峻祺）

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  • 颱風莫蘭蒂夾帶驚人雨勢，花蓮縣秀林鄉單日累積雨量超過390毫米，導致崇德村左側山壁出現多道驚人的罕見「時雨瀑布」，大水順著峭壁傾斜處流下，遠眺景觀相當壯觀，吸引不少台九線用路人停車欣賞。 太管處表示，豪雨導致山區含水量大，沿著公路就能發現多處山壁出現季節性「時雨瀑布」，預計近期內還不會消失，水勢將隨時間及天候變化逐漸縮小。（圖文：記者王峻祺）

    颱風莫蘭蒂夾帶驚人雨勢，花蓮縣秀林鄉單日累積雨量超過390毫米，導致崇德村左側山壁出現多道驚人的罕見「時雨瀑布」，大水順著峭壁傾斜處流下，遠眺景觀相當壯觀，吸引不少台九線用路人停車欣賞。 太管處表示，豪雨導致山區含水量大，沿著公路就能發現多處山壁出現季節性「時雨瀑布」，預計近期內還不會消失，水勢將隨時間及天候變化逐漸縮小。（圖文：記者王峻祺）

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