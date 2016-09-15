〈北部〉就愛太魯閣 韓國大媽傘開花淡定拍照

2016-09-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中秋連假遇上颱風莫蘭蒂攪局，打亂遊客旅遊行程，台八線中橫公路大禹嶺至太魯閣段因山區雨勢過大，全面性封閉道路、禁止人車通行，境內太魯閣國家公園遊客中心昨日則是休館一天，不過卻有近百名韓國遊客不畏風雨，前往太魯閣牌樓前拍照，一旁大媽就連雨傘被強風吹翻了，依舊「淡定」露出燦爛微笑。

累積雨量破百的雨勢，將太魯閣山區泥沙沖入立霧溪谷，滾滾泥流一路往出海口渲洩，看了讓人心驚膽戰，由於太魯閣遊客中心昨日休館，加上道路封閉，卻仍有許多外國團客不死心，請導遊將車停在入口處，想要與東西橫貫公路牌樓合影。

近百名韓國遊客昨日正巧在風雨最大時下車，多數人雖穿上雨衣、撐著傘，仍不敵強勁雨勢，正當大夥輪番背對立霧溪及山谷拍照時，卻有一陣大風吹來，一名韓國大媽的雨傘當場開花，但她依舊樂此不疲笑開懷，還要求團員多拍幾張。

太管處表示，受到莫蘭蒂颱風影響，園區內滿地落石、樹枝，除公路已全面封閉外，小錐麓、砂卡礑、長春祠、得卡倫、大禮大同步道及匯德景觀道路、峽谷橋大客車臨時停車場等處，也同步實施預警性封閉管制，後續將視步道狀況再行評估解除時間，籲請遊客配合勿擅自闖入未開放區域。