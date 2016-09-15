〈北部〉土石流快進家門 石平部落急撤離
2016-09-15
滾滾泥流穿越國小操場 嚇壞居民
〔記者花孟璟／花蓮報導〕住家附近有土石流！強烈颱風莫蘭蒂為南花蓮帶來強降雨，花蓮卓溪鄉古風村石平部落昨天一早開門，發現「部落外有滾滾黃泥流過」，土石泥流還穿越古風國小石平分校操場，讓居民嚇壞了，擔心雨勢變大，上午九時報119：「快來救救我們」！
鄉民代表李桂英說，二零一二年天秤颱風開始，每次只要豪大雨，這處部落野溪就發生土石崩塌、土石流，今年七月尼伯特颱風時已發生一次，沒想到二個月後「惡夢又來了」，希望政府快來幫忙整治解決。
野溪距離石平部落南邊約一百公尺，平日是乾溪溝，昨凌晨莫蘭蒂的豪大雨讓溪溝冒出滾滾泥流還流經部落、穿越石平分校操場。居民擔心雨再繼續下去「土石就要淹到家門口」，急忙報警求援。
花蓮縣富里消防分隊小隊長王春暉說，獲報後出動消防局車輛及警義消三十二人、崙天派出所警員二人等前往協助救援，共救出十二戶共計四十五位村民，包括男廿三人、女二十二人，原先避難所是在石平活動中心，見部落可能有危險，又轉撤離安置在卓溪鄉古風國小，沒有人員受傷。
而卓溪鄉除了石平撤村，因各村都緊鄰山區，包括山里部落撤到崙山國小、太平部落撤到中平派出所、卓溪部落下撤到卓溪國小、卓清部落撤到卓清活動中心，以及古風部落撤至古風國小，昨天共計撤離一百四十七名村民。
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