〈北部〉溪水暴漲 花蓮大橋預警性封閉
橋樑老舊高度不足 地方盼改建
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮、吉安市區通往東海岸重要橋樑花蓮大橋，因花蓮溪水持續暴漲，花蓮縣政府昨天下午一時進行預警性封閉，至昨晚十一點前仍封閉中，老舊橋樑高度不足問題再浮現檯面。縣長傅崐萁說，花蓮大橋年久老舊問題，縣府已會同公路總局勘查，目前安全狀況尚堪使用，未來將聘請專家針對花蓮高齡橋樑進行相關性安全體檢，並向中央爭取改建。
縣長︰目前安全堪用 持續體檢
傅崐萁與相關主管單位下午前往花蓮大橋上關心封橋狀況，他說，強颱莫蘭蒂過境，為東台灣帶來相當豐沛可觀的雨量，截至昨下午五時，累積雨量超過三百多公釐，縣內山區強降雨向下游匯流，造成河床水位上漲，花蓮溪以每小時零點六六公尺持續提升，考量用路人安全，實施花蓮大橋封閉措施；而改建問題，目前橋樑的安全狀況尚堪使用，對於年代使用比較長的橋樑，縣府會持續性安全體檢。
公總︰改建牽涉到河川治理線
公路總局花蓮工務段指出，因花蓮溪河床水位持續上漲，水位最高時距離橋底面約有二到三公尺距離，擔心強勁水流影響橋面橫樑位移，因此採取預警性封閉；而花蓮大橋規劃改建抬高，但牽涉到河川治理線的畫設，目前還沒有具體進度。
花蓮大橋位於省道台十一線上，是花蓮、吉安市區連接到東海岸公路的重要橋樑，整座橋分別由民國五十七年完工的一代橋，及九十一年啟用的二代橋組合而成南北車道，由於橋樑老舊，橋樑長度與樑底高度都不足，吉安鄉長黃馨前年曾與中央單位會勘，中央提出一代橋拆掉重建，二代橋原地抬高的改建計畫，但她認為安全性、穩固性及一致性有問題，改建不如重建。
縣府防災應變中心統計，截至晚間七時，颱風共造成全縣一萬二千多戶停電，撤離共計一千四百多人；公路交通部份，台十一線花蓮大橋、台八線西寶大橋，省道台八線、台九線蘇花公路、台十一甲線等都進行預警性封閉，雨勢稍歇後除中橫公路外，其他已開放通車；農業方面，部分鄉鎮農產傳出零星災情， 初估農產災損四百萬餘元，主要集中在西瓜、香蕉、玉米等作物。
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標題：〈北部〉溪水暴漲 花蓮大橋預警性封閉
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