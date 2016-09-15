〈北部〉銀髮媽巧手裁縫 舊衣變時尚包

2016-09-15

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕銀髮婦女重拾裁縫機，製作二手環保淑女布包，羅東鎮漢民社區十名婦女展現精湛裁縫工藝，收集二手衣服，巧手剪裁縫製出時尚環保布包，更拿起包包走秀展現魅力。

漢民社區集合婦女裁縫好手藝，利用二手衣重新設計剪裁，有的以牛仔褲縫製，有的將花襯衫重新設計，賦予二手衣新生命。昨天大家提起環保布包走秀，展示銀髮婦女時尚風格，民眾還可以憑發票兌換包包回家，募得發票全數捐給伊甸宜蘭教養院。

七十歲謝榮鳳拿著自己作品，充滿自信地解說，她從十六歲就開始學裁縫，做成衣做到六十歲才退休，現在有機會重新展現手藝，讓她躍躍欲試，使用二手衣充滿環保意識，很有意義。

漢民社區理事長蔡德昌表示，七○年代台灣是家庭代工全盛時期，婦女常常聚在一起，邊裁縫、邊話家常，現在成衣廠外移，這樣景象已不復見，但是大家仍有一身好手藝，因此提供這次機會，讓婦女朋友發揮創意與所長，運用二手衣製作布包，找回自信。