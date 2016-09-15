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〈北部〉不老節要開趴 9旬伉儷起舞邀約

2016-09-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府社會處配合「二○一六不老節」舉辦「不老甘甜舞會」，十月十日邀請縣內六十五歲長者，在宜蘭運動公園體育館翩翩起舞，即起開放報名；社會處指出，希望縣內長輩們能藉由曼妙舞步，重溫年少甜蜜時光。

「二○一六不老節」將在十月八日到十五日舉辦，「不老甘甜舞會」是系列活動之一，縣府社會處長劉富美說，「不老節」活動時間剛好是秋天重陽節，希望提醒年輕朋友帶家中長輩出門走走。

劉富美表示，「不老甘甜舞會」只要夫妻一方有六十五歲以上即可報名，電洽02-23223867，或洽弘道老人福利基金會。

「不老甘甜舞會」昨請來九十歲陳錫湖與九十二歲林秀娟代言與宣傳，兩人結婚七十年，踩著華爾滋舞步，配合音樂起舞、深情對望，現場充滿幸福氛圍；夫妻倆說，他們本來就愛跳舞，家中還有舞池，從結婚跳到現在，即便老了舞步不俐落，彼此還是最好的舞伴，因為跳舞可以感受到年少時的美麗時光。

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  • 愛跳舞的九十歲陳錫湖與九十二歲林秀娟翩翩起舞，為「不老甘甜舞會」宣傳。（記者林敬倫攝）

    愛跳舞的九十歲陳錫湖與九十二歲林秀娟翩翩起舞，為「不老甘甜舞會」宣傳。（記者林敬倫攝）

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