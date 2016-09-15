〈北部〉「不老節」連辦3年 未評量效益被糾正

2016-09-15

參加人數逐年下降

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府連辦三年「宜蘭不老節」，歷年參加人數有下降趨勢，且未辦理目標族群分析與滿意度調查，審計部宜蘭審計室要求改善，應建立衡量指標並做效益評估。縣府表示，前幾年忙著辦活動，未注意指標衡量與效益分析，今年會納入招標要件，一併要求辦理。

「心境不老、夢想不老、行動不老。」是縣府開辦不老節的宗旨與目的，並要以活動驗收高齡友善施政計畫成效；不過，宜蘭審計室調查，有關不老節成果報告，並無相關的評量與考核。

另，活動宗旨之一是要規劃銀髮族家族觀光旅遊，提升宜蘭觀光產業發展，縣府推出名人代言、達人帶路主題旅遊、結合宗教與不老青春等縣內旅遊路線；參加人數第一年一萬七千三百人，第二年竟無統計資料，第三年僅三千六百人，實際成效有限，縣府也無相關效益分析，無法評量對觀光旅遊發展的達成情形。

審計室質疑，縣府三年來都沒有滿意度調查，也無目標族群分析，無法得知所設定的服務群族與參與者是否滿意？也無法了解在地與非在地長者的參與率；不老節第一年辦十六天、經費二千三百餘萬元，第二年九天、花了一千一百餘萬元，第三年十天、一千四百餘萬元。參加人數分別是十五萬、兩萬四千、八萬八千餘人次，未臻理想。

縣府：今年會檢視成效

縣府工旅處副處長池騰聯說，審計室的建議很不錯，前三年縣府只忙著辦活動，未對相關效益進行分析與回饋，今年不老節將於十月舉辦，為期八天，會訂定衡量指標與滿意度調查，才能檢視活動是否完善，做為來年活動舉辦的參考。